白牌車違規攬客還闖紅燈 陳世凱要求桃機嚴格管制

違規白牌車拒檢闖紅燈，車上乘客混亂中在地翻滾。（Threads用戶staradam22提供）

2025/06/06 17:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場第二航廈昨（5日）發生白牌車違規載客闖紅燈逃逸，險些撞上正通過斑馬線的旅客，車內乘客也掉出車外翻滾受傷。交通部長陳世凱今（6日）表示，會要求桃機公司針對旅客離開機場時疏運，特別做嚴格管制。

陳世凱今天出席交通部活動表示，桃園機場秩序及旅客安全跟疏運順暢，是交通部相當重視的議題，會特別要求桃機公司針對旅客離開機場時的疏運，特別做嚴格管制，並要求與保全、執法單位配合多做溝通，讓所有旅客回國之後，都能安全有秩序地離開機場。

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桃機公司表示，黃牛違規攬客行為，嚴重影響國門形象及航廈秩序，為有效遏止黃牛違規攬客，除積極配合航警取締勤務，並增派人員監控通報非法攬客行為，以及透過機場保全及排班計程車義工隊巡邏檢舉，提升嚇阻效果，保障旅客權益。

為協助提升旅客搭乘合法運具，桃機公司表示，持續加強聯外交通資訊宣導，以多國語言宣導，提供國人及外籍旅客搭乘合法交通運具資訊。機場公司提醒旅客，桃園機場排班計程車為定點上車，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點對面，提供旅客24小時全年無休的交通服務。另有預約接駁的租賃車，於航廈接機大廳櫃台提供服務。

桃機提醒，排班計程車及租賃車皆不會在航廈內攬客，現場攬客常衍生車資糾紛、及安全疑慮，均屬違法行為，請旅客切勿搭乘非法白牌車，維護乘車安全。桃機也提供多元聯外交通工具，相關資訊均於官網（https://www.taoyuan-airport.com/transportation）及航廈宣導。

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