學童零食健康風險多！消基會調查：鈉含量高 檢出甜味劑

消基會抽驗市售的零食。（消基會提供）

2025/06/06 17:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕消基會今天（6日）公布「學童零食調查測試」，抽驗國中小鄰近店家販售的20件糖果，其中半數樣品不合格，例如標示不符標準、添加色素未標示、甜味劑添加不符標準等，也提醒，很多零食添加物實在放太多，例如鈉含量太高，一顆紅梅就有驚人的700毫克的鈉，對身體負擔極大。

消基會說明，多次接獲消費者反映，校園周邊商店所販售的零食鈉與糖含量太高，對學童健康不利，而且學童購買零食一般不會細看標示，遑論判斷商品營養價值。為避免學童因長期食用零食而影響健康，建議消基會應進行市售零食調查，提醒家長觀察學童食用零食時可留意之處，因此這次進行校園周邊、連鎖便利商店販售的糖果類、點心麵及餅乾類、果乾及蜜餞類、其他類等零食調查測試，作為選購時的參考。

請繼續往下閱讀...

這次抽驗樣品是以國中小校園周邊500公尺內的連鎖便利商店及一般商行內販售有糖果類、點心麵及餅乾類、果乾及蜜餞類與其他類等零食為採樣標的，在台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市的連鎖便利商店及商行，另外也在網路購物平台「熱銷」分類購買零食樣品，其中糖果類9件、點心麵及餅乾類5件、果乾及蜜餞類2件與其他類4件，共計20件。

17件「包裝樣品」中，有9件不符合規定，其中1件只標示製造及保存期限，其他資訊都沒有標示；調查測試14件標示含著色劑樣品，結果有9件包裝及3件散裝有檢出著色劑（偵測極限50ppm），其餘2件未檢出，2件與包裝標示不符，為編號4號「口紅糖（草莓味）」及9號「玉米軟糖」，兩者均檢出食用黃色5號但未標示，不符合《食安法》第28條規定。

檢測測試14件「甜口味」樣品中的13項甜味劑，3件包裝及2件散裝樣品有檢出。其中20號「香辣酒鬼」（調味麵製品）檢出環己基（代）磺醯胺酸鈉、蔗糖素、甜菊糖、rebaudioside A，其中檢出環己基（代）磺醯胺酸鈉不符合《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》使用範圍，且沒有中文標示，也是不符合規定。

最後是鈉含量檢測，國民健康署建議健康成人每日鈉攝取量應控制在2400毫克（約6公克鹽）以下。不同年齡層的建議攝取量為1到3歲1300毫克、4到6歲1700毫克、7到9歲2000毫克、10歲以上2300毫克。

這次測試11件「鹹口味」樣品中鈉的含量，每百公克鈉含量範圍在300到350毫克有編號15號「（紅色芒果乾）」；600到1000毫克有編號11號「星太郎點心麵-大雞汁」、12號「好麗友烏龜玉米脆片」、13號「多力多滋爆蒜酷辣口味玉米片」及19號「梅精仙楂菓（純素）」；1001到2000毫克有編號10號「科學麵」、14號「（Enaak韓式小雞麵）」、17號「魔芋爽香辣素毛肚」、18號「鱈魚片」及20號「香辣酒鬼」；而每百公克鈉含量範圍在2萬8000到2萬9000毫克者有編號16號「（紅梅）」，此樣品每顆約2.5公克，淺嚐1顆攝取約700毫克的鈉，含鈉量驚人。

消基會呼籲，消費者在選購商品時應仔細檢視商品標示，特別是注意成分標示中「人工添加物」對健康可能造成的影響。同時營養標示也應納入考量，以了解熱量、糖分、鈉含量等是否符合個人健康需求。

消基會也指出，電商平台上有部分為跨境賣家，商品標示不在我國主管機關管轄範圍內，不受國內相關規定規範，建議主管機關要有相應管理辦法，以保障消費者購物權益。

消基會抽驗市售的零食。（消基會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法