配合桃機第三航廈施工 航站南路交通動線調整

配合第三航廈施工，航站南路6月10日起進行線型調整，請用路人依現場標示行駛。（桃園機場提供）

2025/06/06 17:16

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園機場發布新聞稿表示，為配合第三航廈工程施工，桃園國際機場公司將進行航站南路路線調整。施工期間將儘量選在機場營運離峰時段進行，將影響降至最低。機場公司提醒用路人行經施工路段時，請減速慢行，並依照現場導引標誌及交維人員引導行駛。

施工與交通調整重點如下：

6月9日23時至6月10日4時

•封閉航站南路通往 P4 停車場地下層的車道。

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•請改行駛第二航廈1樓車道，前往P4停車場其他入口。

6月16日23時至6月17日4時

•封閉航站南路通往第二航廈3樓報到大廳的車道。

•請改行駛第二航廈1樓車道，經 P4 停車場繞行後，再駛入二航廈3樓報到大廳車道。

自6月10日起

•航站南路中央車道將封閉進行施工。

•請改行駛航站南路右側車道，前往第一、第二航廈1樓接機大廳接送區，以及 P4 停車場地下層入口。

機場公司也將同步利用離峰時段，進行第二航廈1樓與3樓接送區的路緣標線優化作業，提升動線清晰度與安全性。

機場公司提醒用路人，施工期間敬請用路人注意交通標誌、配合交維人員指揮，小心慢行。

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