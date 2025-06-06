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    信義區松壽路20巷設徒步區？ 北市府：要評估、樂觀其成

    台北市信義區松壽路20巷兩側有多間酒吧及停車場出入口，週末夜間人潮常溢出到馬路上。（圖擷取自Google地圖）

    台北市信義區松壽路20巷兩側有多間酒吧及停車場出入口，週末夜間人潮常溢出到馬路上。（圖擷取自Google地圖）

    2025/06/06 17:08

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市信義計畫區逛街人潮眾多，尤其松壽路20巷有多間酒吧，週末夜間人潮常溢出到馬路上。議員陳宥丞今（6）日在提議於該巷設置行人徒步區，管制車輛出入，台北市長蔣萬安回應，要評估，警察局則贊成，交通局也表示樂觀其成。

    松壽路20巷兩側為信義威秀影城及A19商場，周邊無住家，巷弄內有Fake Sober、Sleep No More等酒吧，旁也有數間夜店，週末晚間人潮常溢出到馬路上，影城停車場出入口也設置在該巷弄，常衍生人車車爭道狀況。

    陳宥丞表示，該巷為台灣最紅的街邊娛樂區，轄區信義分局也建議時段性將該巷規劃為徒步區，他引述網友意見，指亞洲每個城市都有夜經濟區域街道，唯獨台北沒有。他詢問，若周邊業者願意提案申請，市府是否能有條件試辦行人徒步區？請市府於一週內提出評估方案討論。

    蔣萬安回應，要評估；警察局長李西河表示贊成，交通局長謝銘鴻也樂觀其成。謝銘鴻指出，松壽路20巷不長，兩側有停車場、車道出入口，若出入口可以用設施隔離車輛及行人，是一種方案，若強制汽機車於特定時段禁止經過，可能對商家影響較大，針對車輛管制方式會再溝通討論，會由下而上推動。

    陳宥丞也詢問，為何蔣萬安上任後積極推動行人徒步區？蔣萬安回應，希望讓行人自在走在街道上，達成人本交通，蔣也表示，推動徒步區阻力不少、溝通成本高。

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