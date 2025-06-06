屏東學生騎電動自行車上學5個月99件車禍 縣長:不鼓勵騎

學生騎電動自行車的車禍案幾乎達到2倍。（屏東縣警局提供）

2025/06/06 16:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東14歲以上的國、高中生騎微型電動二輪車（電動自行車）上學，今年短短5個月已發生99件車禍，並且造成校園交通亂象，縣議員許展維希望屏東縣政府要有所作為，縣長周春米表示，不鼓勵14歲以上學生電動自行車上學。

縣議員許展維今天在縣議會質疑表示，屏東縣警局到學校宣導交通安全，將14歲可以騎電動自行車的內容也詳細說明，造成國、高中生回家後向家長吵要騎電動自行車到學校，那麼多的電動車騎到校園讓交通更加的混亂，尤其是學生對於交通規則並不是很清楚，很容易發生車禍，他建議縣警局及教育處對於這種情況要研議處理。

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縣警局長戴台㨗說明，規定14歲可以騎電動自行車是立法規定，所以今年1至5月學生騎乘電動自行車共發生99件，比去年同期的56件增加了43件，幾乎達到2倍，他也認為學生騎車上學不好，應該滿18歲較好。

縣長周春米認為，學生騎電動自行車法律上沒有禁止，但是縣府的態度就是不鼓勵，要怎麼樣達成不鼓勵的狀態，將會透過學校相關的條件來處理，確實學生騎電動自行車上學多了之後，事故風險就會增高，所以今年的交通事故確實比去年的多，這些不是就學中的孩子可以承受的風險，所以縣府的態度很明確，就是不鼓勵。

學生騎電動自行車容易發生交通事故。（屏東縣警局提供）

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