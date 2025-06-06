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    正妹國道擦撞釀3車追撞！她下車「彎腰道歉」駕駛秒喊沒事

    女駕駛下車後對著原本後方的車主「誠意十足」彎腰鞠躬道歉，車主馬上喊「沒事！」（取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖行車影像分享平台」）

    女駕駛下車後對著原本後方的車主「誠意十足」彎腰鞠躬道歉，車主馬上喊「沒事！」（取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖行車影像分享平台」）

    2025/06/06 17:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女駕駛本月2日開著租賃車行經國道三號北向43.6公里土城路段，變換車道時造成後方車輛追撞，所幸所有人都沒有大礙，女駕駛一下車就對著後方的車主「誠意十足」彎腰鞠躬道歉，車主馬上喊「沒事！」，這段影片被分享到YouTube後，網友紛紛開玩笑對車主說：「是你的錯！」

    據了解，這起事故發生在本月2日。當時國道3號北向43.6公里的土城路段，一輛租賃車行駛中想切換車道，但看到外側一輛小貨車想切入而被嚇到，緊急切回原車道，結果造成後方車輛追撞。

    YouTube頻道「WoWtchout - 地圖行車影像分享平台」昨日分享後方駕駛的行車紀錄器影片，只見事故發生時，後方駕駛原本氣沖沖上前想指責女駕駛開車危險，在對方車上人員解釋「女駕駛被嚇到」後稍微緩和，接著女駕駛「誠意滿滿」直接上前向他鞠躬道歉，這名車主當場喊「不、不、不，沒事、沒事、沒事」，現場一片祥和。

    影片下方，網友紛紛留言表示：「你的錯」、「身為這頻道長久的訂閱者，這是我看過能排名第一的道歉了」、「最佳道歉示範 誠意滿滿」、「相當誠摯的道歉，不管你們要不要原諒她，反正我是已經原諒了」、「隔著螢幕都覺得我錯了，你說呢？」、「你真的錯得離譜」、「我不知道影片說了什麼 我只知道這位小姐是對的。」

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