教師奔波13校車禍亡！台南族語老師不足 引進中高級認證者任助教

南市議員穎艾達利今天質詢時，邀請市長黃偉哲等人一起為族語老師莎拉．里幸的驟逝起立默哀。（記者蔡文居攝）

2025/06/06 16:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員穎艾達利今天總質詢指出，台南市阿美語莎拉．里幸奔波13校教學，日前於上課途中發生事故驟逝，凸顯族語老師嚴重不足的問題。南市教育局表示，113學年度已積極引進6位已通過中高級認證者擔任族語認證學生指導班助教，並數度向教育部爭取通過族語認證中高級者可擔任國小族語師資。

南市教育局表示，對於發生此不幸事件令人不捨，因族語教支人員均依規定保勞保，不幸事件發生後，已請新營區南新國中負責協助處理保險理賠及相關經費申請事宜。

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教育局表示，南市原住民族語師資共33位，其中3位為專職族語教師，歸屬在原民中心轄下，分別為布農族、阿美族及魯凱族各1位教師，除到校進行族語教學外，並負責族語教材編寫及支援原民中心辦理相關活動。

教育局表示，為增加族語師資，113學年度已積極引進6位已通過中高級認證者擔任族語認證學生指導班助教，並數度向教育部爭取通過族語認證中高級者可擔任國小族語師資，今年1月23日教育部召開研商「高級中等以下族語老師資格及聘用辦法」修正草案會議，其中第2條修正案重點為通過原住民族語認證中高級者，得擔任國小階段族語師資。

教育局表示，莎拉．里幸老師教授海岸阿美語，生前於大新營區13校擔任族語教學，每週授課27節，不幸因意外過世後，遺留的課務部分經逐一媒合同族別族語教支老師，但因課務已滿或距離因素，無法協助。目前已請本土語文直播共學中心協助處理，學生成績則由學校召開成績評量會議討論計算，不影響學生學習權益。

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