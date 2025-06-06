醫學中心8月起勞檢比照上市櫃重罰 醫護力挺

醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」的行為，8月起比照上市櫃企業標準從嚴開罰，醫護團體一致肯定，呼籲政府加強執行。 （記者邱芷柔攝）

2025/06/06 16:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕為提升醫療職場環境，勞動部宣布自今年8月起，針對醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」的行為，比照上市櫃企業標準從嚴開罰，罰鍰自5萬元起跳，醫護團體一致肯定這項政策，呼籲政府加強執行，同時應搭配三大配套措施，包括「健保財務、轉診分級、民眾教育」，才能真正改善職場現況。

中華民國護理師護士公會全國聯合會發出聲明，支持政府強化勞動法令、重罰違法醫院，這是保障護理人員勞動權益的重要一步，公會指出，臨床現場長期面臨人力不足、排班失衡，加班與延遲下班早已成常態，嚴重影響護理人員的身心健康。

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護理公會理事長陳麗琴呼籲，各級醫療機構應主動檢視勞動條件，落實合理排班與薪資制度，展現對第一線醫護的尊重與保障，同時也建議政府持續推動「護理人力配置標準」與「三班護病比立法」，從制度面著手改善職場，並讓罰則真正落實，避免淪為空談。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁也支持，他認為，加重處罰有助於督促醫院守法，也有機會逐步修正長期存在的人力失衡問題，這是政府展現對醫療人力保障的積極態度，方向值得肯定。

不過，洪子仁也提醒，光靠罰則還不夠，要真正解決醫護過勞與缺工問題，政府應同步推動三項配套，第一，健保總額成長率應維持在5.5％以上，讓醫療機構有足夠財務彈性，提高薪資、穩定人力；第二，要落實「小病看基層、大病進醫院」的分級制度，有效分流病患，減輕大型醫院與第一線醫護的負擔；第三，應加強民眾就醫教育，建立正確就醫觀念，讓醫學中心回歸處理急重難罕症。

洪子仁也說，不少大型醫院其實早已超越勞基法最低標準，例如加班時間已精算到「以分鐘為單位」，他認為，勞檢執行應以「輔導優先」為原則，處罰只是手段，真正目的是改善醫療職場環境。

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