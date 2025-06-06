為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    醫學中心8月起勞檢比照上市櫃重罰 醫護力挺

    醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」的行為，8月起比照上市櫃企業標準從嚴開罰，醫護團體一致肯定，呼籲政府加強執行。 （記者邱芷柔攝）

    醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」的行為，8月起比照上市櫃企業標準從嚴開罰，醫護團體一致肯定，呼籲政府加強執行。 （記者邱芷柔攝）

    2025/06/06 16:36

    〔記者邱芷柔／台北報導〕為提升醫療職場環境，勞動部宣布自今年8月起，針對醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」的行為，比照上市櫃企業標準從嚴開罰，罰鍰自5萬元起跳，醫護團體一致肯定這項政策，呼籲政府加強執行，同時應搭配三大配套措施，包括「健保財務、轉診分級、民眾教育」，才能真正改善職場現況。

    中華民國護理師護士公會全國聯合會發出聲明，支持政府強化勞動法令、重罰違法醫院，這是保障護理人員勞動權益的重要一步，公會指出，臨床現場長期面臨人力不足、排班失衡，加班與延遲下班早已成常態，嚴重影響護理人員的身心健康。

    護理公會理事長陳麗琴呼籲，各級醫療機構應主動檢視勞動條件，落實合理排班與薪資制度，展現對第一線醫護的尊重與保障，同時也建議政府持續推動「護理人力配置標準」與「三班護病比立法」，從制度面著手改善職場，並讓罰則真正落實，避免淪為空談。

    台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁也支持，他認為，加重處罰有助於督促醫院守法，也有機會逐步修正長期存在的人力失衡問題，這是政府展現對醫療人力保障的積極態度，方向值得肯定。

    不過，洪子仁也提醒，光靠罰則還不夠，要真正解決醫護過勞與缺工問題，政府應同步推動三項配套，第一，健保總額成長率應維持在5.5％以上，讓醫療機構有足夠財務彈性，提高薪資、穩定人力；第二，要落實「小病看基層、大病進醫院」的分級制度，有效分流病患，減輕大型醫院與第一線醫護的負擔；第三，應加強民眾就醫教育，建立正確就醫觀念，讓醫學中心回歸處理急重難罕症。

    洪子仁也說，不少大型醫院其實早已超越勞基法最低標準，例如加班時間已精算到「以分鐘為單位」，他認為，勞檢執行應以「輔導優先」為原則，處罰只是手段，真正目的是改善醫療職場環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播