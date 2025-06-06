「宜蘭就是一座大型戶外教室」宜縣戶外海洋教育論壇今舉行

宜蘭縣政府今於壯圍沙丘服務園區，舉辦「2025宜蘭縣戶外教育與海洋教育成果發表論壇」，透過專題演講、課程分享與成果展示。（宜蘭縣政府提供）

2025/06/06 16:31

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今於壯圍沙丘服務園區舉辦「2025宜蘭縣戶外教育與海洋教育成果發表論壇」，透過專題演講、課程分享與成果展示，呈現宜蘭融合在地文化、生態環境與永續理念，展現深耕戶外與海洋教育的成果。

縣府邀請邀集國立臺灣海洋大學、國立東華大學暨附設實驗小學、新北市戶海教育中心及縣內各級學校與場域夥伴齊聚一堂。論壇上午以「讓學習走向社會永續」為主軸揭開序幕，由張正杰教授帶來專題演講，分享戶外教育的健康與共好理念。

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宜縣多所學校也發表特色課程成果，如南安國小的「騎俠濱海追風記」、三民國小的「海岸風情一騎來趣」及梗枋國小的影像紀錄「靠海的日子」，展現學生深入參與、實境學習的豐碩成果。

此外，論壇安排東華附小周裕欽主任、新北市顏端佑老師及百大青農林意評共同對談，分享跨縣市、跨場域推動戶外與海洋教育的實踐經驗，強調如何串聯在地食農、海洋環境與鄉村永續議題，建立教育與社會實踐的橋樑。

論壇展廳設有成果展示專區，包含學校進行海洋委員會OSS海洋科學教材、海洋數位學習地圖、海洋故事影像紀錄、永續農村與銀柳魔術師等各式主題攤位，展現宜蘭各校與在地夥伴攜手合作的豐碩成果。

縣府教育處表示，期望藉由本次論壇促進跨校、跨局處與跨場域合作，打造「以環境為師、以社區為教室」的教育模式，實踐「宜蘭就是一座大型戶外教室」的願景。

宜蘭縣政府今於壯圍沙丘服務園區，舉辦「2025宜蘭縣戶外教育與海洋教育成果發表論壇」，透過專題演講、課程分享與成果展示。（宜蘭縣政府提供）

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