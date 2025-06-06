爭設永康、安南第3座跨鹽水溪大橋 南市：已完成規劃

市長黃偉哲表示，鹽水溪大橋建設需要中央協助配合，市府願做個起頭，這對地方的發展絕對是大加分。（記者蔡文居攝）

2025/06/06 16:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市2大行政區永康區與安南區，長年僅倚賴溪頂寮大橋與永安橋2座橋串聯通行，南市議員朱正軒表示，兩地面對龐大的交通需求，早已不堪負荷，隨著北外環道陸續開通，溪頂寮與永安2處匝道更多車流導入既有橋梁，壅塞情況日益嚴重，呼籲市府加速推動第3座跨鹽水溪大橋建設，縫合永康與安南間的交通。

南市府表示，永康區正南六街銜接安南區怡安路跨鹽水溪大橋，已於今年3月完成道路規劃，目前正在辦理都市計畫變更作業，預計2026年底完成相關程序，並向中央爭取經費辦理道路開闢。

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市長黃偉哲表示，鹽水溪大橋建設需要中央協助配合，且議員所要求的大橋為雙層式立體，銜接北外環，且連接平面道路，其複雜度跟工程經費需要再增加，市府願做個起頭，這對地方的發展絕對是大加分。

黃偉哲強調，近幾年來永康區陸續有很多重大的建設，包括砲校遷移、溜冰場域及公園的闢建、治洪設施及鹽行重劃區等，對於擁有23萬人口的永康區的都市發展，相當重要，深信未來永康發展更繁盛。

市議員朱正軒今天總質詢，關切跨鹽水溪大橋的進度。他表示，永康、安南產業與人口密度皆高，市民通勤與生活需求迫切，設置第3座跨鹽水溪大橋，早已是眾所期待的重大建設。市長黃偉哲曾於議會答詢中正式簽署承諾書，承諾市府將儘速完成相關可行性研究與基礎設計，並積極向內政部國土署爭取預算，他希望市府能積極爭取，讓第3座跨鹽水溪大橋早日動工。

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