學習歷程膨風！國教盟籲廢除 國教院：普遍帶來正向變化

國教院今天說明，依最新研究成果，學習歷程已普遍帶來正向的改變。（取自國教院官網）

2025/06/06 16:23

〔記者林曉雲／台北報導〕一名私立高中生因在學習歷程謊報為最佳辯士，接連遭到國立陽明交通大學、台北醫學大學及中山醫學大學取消醫學系錄取資格，也引發國教行動聯盟等要求廢除學習歷程制度。國家教育研究院今（6）日指出，依最新研究結果，學習歷程普遍帶來了正向的變化，不只是為升學而存在的表格紀錄或備審資料，而是能幫助學生反思自己的學習歷程與發展面對未來的能力，在變遷快速且強調跨域整合的現代社會中，反思能力的養成將成為青年學子一生中最寶貴的資產。

國教院教育制度及政策研究中心指出，研究發現，準備學習歷程檔案為學生創造更多「跨域學習」機會，對學生學習成效具有顯著影響，學生能整合不同學科的知識，例如結合科學知識與藝術創作，或將語文能力運用在探討社會議題上，讓學生跳脫傳統單一科目學習的侷限，更進一步激發創意思考與解決問題能力。

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研究員蔡明學表示，研究也發現，願意參與跨域學習活動的學生，對自己的學習更有信心，也更相信自己能勝任未來的挑戰，這種「學習自我效能」是學生主動學習的重要關鍵，並非從課堂上被動接受教師指導而來，而是來自於學生親自參與和多元探索的學習經驗，研究也發現，以往被視為學習成效關鍵的「老師教得好」、「父母關心多」、「外部資源多」等因素，反而未顯示出顯著效果，學生親自參與、反思能力與跨域探索，才是提高學習成效的關鍵驅動力。

蔡明學指出，根據最新研究結果顯示，學習歷程制度確實帶來了正向變化，當學生願意花時間去思考「我學到了什麼？學習的方法適合我自己嗎？我怎樣能做得更好？」等問題，可培養學生「自我反思」能力，幫助他們較清楚自己未來想走的路，也讓他們提早熟悉大學課堂上專題分析所需的問題釐清和資料彙整的技巧，學習歷程檔案可說是有助於未來升學與職涯規劃的實用工具。

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