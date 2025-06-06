中國醫大也確定了！高中生學習歷程不實 4校醫學系皆不錄取

高中生學習歷程資料不實，中國醫大今確定取消錄取醫學系資格。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/06 16:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名高中生因備審資料的學習歷程檔案疑涉不實，原正取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學等4校醫學系，繼陽明交大及台北醫大及中山醫大取消錄取資格後，中國醫藥大學今天（6日）邀學生說明後，因資料確有不實，也決議取消錄取資格。

該名高中生日前錄取陽明交大等4校醫學系後，在社群平台分享學習歷程檔案，當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，但遭網友質疑，只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑造假。而這名學生錄取4所學校醫學系正取。

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事件引發效應，陽明交大醫學系及台北醫大4日開會決議，取消這名高中生錄取資格，中山醫大昨也開會決議依照教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」第12條規定辦理，因該考生上傳學習歷程檔案須為資料正確性負責，評估部分資料確有正確疑義，決議取消錄取資格。

中國醫大今天中午也召開校級招生委員會，校方指出，該生的入學資格案原在5日系級招生委員會時已做出決議，因備審資料有與事實不符之處，決議取消其書面資料分數；今日學校再召開校級招生委員會後確認，也邀請學生到校說明，雖考量法理情，但法仍須是優先，依教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」第12條規定辦理，因該考生上傳學習歷程檔案須為資料正確性負責，會中決議不採計該生的備審資料分數，因此未達錄取標準，取消該生錄取資格；相關決議已通報教育部甄審會。

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