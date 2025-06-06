蘭陽技術學院申請改辦社福基金會 高教工會控董事會圖謀17億校產

高教工會指控，已停辦的蘭陽技術學院，董事長劉石純、董事陳正勳等人近來向教育部提出申請要改辦為「社會福利基金會」，是圖謀校產。（資料照）

2025/06/06 16:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕蘭陽技術學院退場近3年，高教工會今天指控，學校董事長劉石純、董事陳正勳等人近來向教育部提出申請要改辦為「社會福利基金會」，以繼續握有多達17億4827萬元的退場校產。工會批評，劉石純、陳正勳2人已被法院宣判與前宜蘭縣長林姿妙共犯貪污圖利罪，屬不適任改辦公益事業，呼籲教育部勿護航。

蘭陽技術學院位於宜蘭頭城，董事會110年3月宣布全面停招。停招時，董事會還公開承諾「不會強制學生轉學，會尊重學生決定」，但隔年就自行宣布停辦退場，導致有100多名蘭陽學生未待「原校畢業」，就因學校惡性停辦被迫轉學或輟學，成為東台灣私校退場的惡例之一。

請繼續往下閱讀...

高教工會指出，蘭陽技術學院的惡性退場，並非是因學校已有財務問題，而是為規避111年上路實施的《私校退場條例》退場校產歸公機制使然。學校停辦後，土地建物財產總額仍有17億4827萬元之多，並非沒有正常辦學以維護既有師生權益的可能。

高教工會提到，校產是從民國55年復興工專由創辦人林才添等人捐贈創設，歷年來師生共同努力，政府給予補助所累積而成，非任何個人私產。然而，蘭陽技術學院董事會卻視其形同自家私產，不僅提前惡性停辦，還拒絕儘速解散法人歸公處理，又提出改辦「社會福利基金會」的荒謬提案。

高教工會直指，劉石純及陳正勳曾涉及多起行賄、貪污、圖利犯罪，為公益事業之不適任人士，且林姿妙親戚也擔任學校董事，甚至林姿妙本人也獲聘擔任「首席校務顧問」，與既有縣府觸犯貪污治罪條例的政治勢力緊密相連可見一般。

高教工會認為，私校退場後要用於社福目的，應先經過解散原有董事法人、剩餘校產退場歸公處理，由政府規劃謀求合適的教育或社會繼續使用，或公開招募專業教育或社福團隊進駐使用。東台灣高教資源不足，若將剩餘校產捐贈予公立學校或政府機關，將能造福在地學子，有益社會發展。

高教工會呼籲，教育部的私校諮詢會或學者專家應通盤考慮堅定公益立場，待學校停辦後3年未復辦或改辦的期限屆滿，依法進行解散蘭陽技術學院學校法人或解除董事職務，並規劃學院鉅額校產供各公立學校或政府機關申請妥適使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法