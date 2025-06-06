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    「我有話要說！」 第一社福基金會辦比賽 鼓勵心智障礙者自我倡議

    第一社福舉辦「心智障礙者自我倡議比賽」，鼓勵服務對象勇敢發聲，愛立發展中心的冠霖特地穿上西裝上台受獎。（第一社福提供）

    第一社福舉辦「心智障礙者自我倡議比賽」，鼓勵服務對象勇敢發聲，愛立發展中心的冠霖特地穿上西裝上台受獎。（第一社福提供）

    2025/06/06 16:08

    〔記者吳柏軒／台北報導〕心智障礙者若伴隨口語表達不佳，刻板印象使其被視為「他們不懂」、「他們不知道」等，第一社福基金會打破此觀念，舉辦「心智障礙者自我倡議比賽」鼓勵他們勇敢說出自己的想法，為自己發聲！有人說想談戀愛、有人想讀大學，有人想當明星，克服害羞、不畏怯場，每個人都是贏家。

    第一社福執行長張菁倫表示，近年一直做心智障礙者自我倡議，秉持CRPD（身心障礙者權利公約）的精神，從日常生活中培養自主選擇的能力，讓服務對象在生活中練習當自己人生的主人。如選擇餐廳用餐、穿喜歡衣服、去旅遊景點等。同時也透過「易讀化資訊」，幫助他們學會閱讀、理解、思考。

    而透過自我倡議比賽，鼓勵服務對象勇敢說出自己的想法，賽事當天共有12組選手，選手1為大家說明入住中心一年的心情、選手2說她想談戀愛、選手3想讀大學因為有漂亮妹妹、選手4想當明星YOUTUBER，請大家幫他的頻道按讚訂閱分享、還有選手5想要賺錢請媽媽吃牛排。今年還有2組幼兒落落大方、不畏怯場。

    張菁倫說，自我決定、自我表達是人權的一環，也是CRPD的重要精神，認為比賽現場的每一組參加者雖短短幾分鐘，台下的觀眾卻感動不已，恭喜所有舞台上的每一位參賽者都是贏家。

    而第一社福指出，「自我決策」需要學習，讓服務對象從單純的2選1開始，慢慢進展到多選1，越來越多的自主決定，過程中發現很多服務對象變得更自信，也更能表達自己想要什麼，因為人生不再是被人安排好，可開始照自己想要的方向走，有了新期盼的人生，活的更開心、更積極！

    第一社福舉辦「心智障礙者自我倡議比賽」，參賽者阿瑄的爸媽特別請假來為兒子加油，看到阿瑄得到最佳倡議獎，家人皆泛淚光。（第一社福提供）

    第一社福舉辦「心智障礙者自我倡議比賽」，參賽者阿瑄的爸媽特別請假來為兒子加油，看到阿瑄得到最佳倡議獎，家人皆泛淚光。（第一社福提供）

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