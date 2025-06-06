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    國中會考成績出爐 竹市5A以上有905人

    新竹市114年國中教育會考成績出爐，5A以上學生有905人，其中培英國中學生表現優異。（圖由培英國中提供）

    新竹市114年國中教育會考成績出爐，5A以上學生有905人，其中培英國中學生表現優異。（圖由培英國中提供）

    2025/06/06 15:52

    〔記者洪美秀／新竹報導〕114年國中教育會考成績今天（6日）出爐，竹市今年有4888名考生，其中905名考生拿到5A以上成績，約占總人數2成，更有5名學生以5A10++作文滿級分獲竹苗區全國榜首，另竹市有35名學生在作文部分拿到6級分滿級分，表現亮眼。

    市府教育處表示，培英國中林子涵與盧米娜雙獲竹苗區全國榜首，林子涵從模考與科展挫折中穩健翻轉，盧米娜則透過密集寫作練習與師長回饋，展現自我突破與堅持。兩人皆以實力與熱情，寫下屬於青春的精彩篇章。

    而三民國中田徑選手周掌符靠自律奪得5A10+，在竹市畢業路跑獲銅牌；楊心瑜5A8+，以運動穩定情緒、專注應試；網球好手林家甄全中運獲獎，會考考取5A7+如願錄取新竹女中，展現文武雙全風采。

    育賢國中楚天健拿到5A10+，兼具運動與學業實力；語資班平卉云是太魯閣族學生，曾獲全國語文競賽族語朗讀特優，此次拿下5A7+佳績；舞蹈班陳奕霏以5A2+詮釋文舞兼修實力。

    新科國中羅翊霏拿到5A10+成績，展現穩健學習實力與自律精神，更代表學校赴韓國參加國際賽事奪下銀牌，表現亮眼。未曾補習的她，全靠課堂專注、主動發問與勤奮練習，逐步累積實力。

    光華國中蔡蔓妍拿到5A10+佳績，為減輕家中負擔，3年未曾補習，全靠課堂專注與自我努力穩紮實學。除學業表現亮眼，她亦自學程式、多次在資訊競賽中獲獎。

    建華國中張苡嫻成績5A4+6級分，展現自我要求與堅強意志，從防災繪本、國際交流到主持典禮皆有表現。另虎林國中孫承玄拿到5A佳績，也在全國柔道賽中表現優異，雖家庭清寒，由新住民母親獨力扶養，但展現自律精神。南華國中妘恩在逆境中展現堅韌毅力，會考考取5A4+佳績，由印尼籍母親獨力扶養，個性自律樂觀，即使身處艱困環境，也有好表現。

    新竹市114年國中教育會考成績出爐，5A以上學生有905人，其中培英國中更有2人拿到竹苗區全國榜首佳績。（圖由新竹市府提供）

    新竹市114年國中教育會考成績出爐，5A以上學生有905人，其中培英國中更有2人拿到竹苗區全國榜首佳績。（圖由新竹市府提供）

    新竹市114年國中教育會考成績出爐，5A以上學生有905人，其中育賢國中學生表現優異。（圖由新竹市府提供）

    新竹市114年國中教育會考成績出爐，5A以上學生有905人，其中育賢國中學生表現優異。（圖由新竹市府提供）

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