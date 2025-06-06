中市西屯百貨商圈周邊塞翻 未遵交維計畫零開罰、議員批監督破功

中市西屯百貨商圈周邊塞翻，交維計畫零開罰，議員林祈烽（中）批監督破功。（圖：林祈烽提供）

2025/06/06 15:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中西屯區百貨商圈向來吸引中台灣逛街人潮，台中市議員林祈烽、楊典忠、施志昌今在議會質詢時指出，百化商圈周邊交通每逢假日必塞，公共馬路淪「停車場」，百貨公司所提送的交通維持計畫流於形式，開業以來竟從未裁罰，市府監督破功；交通局指出，會加強要求。

林祈烽指出，台中新光三越與大遠百每逢假日或母親節、週年慶均吸引大批逛街人潮，目前雖然台中新光三越暫時停業中，仍有龐大人流與車流，尤其在台灣大道三段慢車道近惠中路一段口，僅設置一個直行與一個右轉專用車道，導致所有車輛無論是否要進入百貨公司或返家，都擠在單一車道，尖峰時段大塞車竟成日常，機車族更被迫於夾縫中穿梭而危機四伏。

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林祈烽質疑，儘管大遠百每年皆向市府提送交維計畫，但市府相關單位未善盡督導之責，他以去年週年慶檔期為例指出，平均每日吸引逾2.8萬人次、3015車次進場，尖峰時段每小時汽機車停車需求更超過2600輛，但斷流及截流管制明顯失靈，許多民眾從台灣大道及惠中路排隊良久，等車終於開到近百貨前，才發現停車場已滿，又要繞尋週邊停車場，但之前未見任何告示，交通疏導人員也未依交維計畫於路口舉牌告知，導致相關路段陷交通癱瘓。

林祈烽抨擊，業者明顯未依交維計畫改善交通狀況，但交通局卻未曾開罰，監督等於破功，促交通局該罰則罰，不得再姑息百貨業者任意占用公有道路資源。

交通局長葉昭甫表示，百貨公司應確實執行經審查之交維計畫，週末每小時也要回報百貨及周邊近10場停車場的剩餘車格狀況，若有未依交維計畫執行情形發生，一經發現會先行通報業者改善，若業者馬上改善就不予裁罰，未來會持續加強稽查與要求業者，請百貨公司要實踐其社會責任；至於周邊住戶要從台灣大道右轉惠中路的部分，依當下車流條件，義交同仁是可以彈性引導內側直行車道車輛另行右轉。

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