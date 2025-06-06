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    國中會考嘉義考區榜首黃苡晴文武雙全 已錄取嘉中科學班

    嘉市民生國中黃苡晴拿到5A10＋、作文6級分的優異成績，為嘉義考區榜首。（記者丁偉杰攝）

    嘉市民生國中黃苡晴拿到5A10＋、作文6級分的優異成績，為嘉義考區榜首。（記者丁偉杰攝）

    2025/06/06 15:40

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國中會考成績今天出爐，嘉義市民生國中黃苡晴拿到5A10＋、作文6級分的優異成績，為嘉義考區榜首，她文武雙全，在作文、書法、游泳等競賽曾榮獲好成績，也已經錄取嘉義高中科學班。

    校長張金龍表示，該校今年會考成績較往年大幅進步。作文六級分學生高達9位，四級分以上人數達453人，占全體考生的85.8％。

    此外，考取5A以上的學生有26位，1A以上學生更達到204位，5C（最低分）學生人數大幅減少，顯示學生整體學習狀況顯著提升。

    嘉義地區榜首黃苡晴文武雙全，在學科拿到佳績，更曾榮以全國語文競賽作文特優、書法優等，曾參加嘉市中小聯運、市運會游泳比賽在蛙式項目拿到雙料第一名，她喜歡生物等自然類組科目，認為閱讀力及探索力，對讀書及未來就業都很重要。

    黃苡晴說，此次作文題目「倉鼠圖＋6詞語」，她用「選擇」作為寫作主軸，期勉自己要選擇跳出舒適圈，勇於挑戰。

    考取5A9+的王姵晴同學也已經上榜嘉中科學班，她曾在嘉市國語文競賽字音字形拿到特優，孫紹允同學獲5A9+佳績，林采璇都沒補習獲5A8+成績，李隔同學也拿到5A8+成績，他平日用功讀書，假日會利用2至3小時會玩手機遊戲舒壓。

    嘉市民生國中今年會考成績優異，校長張金龍（左三）為學子道賀。（記者丁偉杰攝）

    嘉市民生國中今年會考成績優異，校長張金龍（左三）為學子道賀。（記者丁偉杰攝）

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