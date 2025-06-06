國中會考成績公布 雲林2人全國榜首

淵明國中施宏鍇（左起）會考5A10+且作文滿級分，榮登全國榜首，同班同學林宸晹、朱家呈也考出5A佳績，3人相約高中一起當學伴互相鼓勵。（記者黃淑莉攝）

2025/06/06 15:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國中教育會考成績今（6）日公布，雲林縣有2人5A10+且作文滿級分的全國榜首，分別是林內淵明國中施宏鍇、斗六正心中學莊于萱。

淵明國中早上收到成績，即有人在家長群組貼出紅榜，狂賀施宏鍇榮登全國榜首，紅榜上寫「締造淵明歷史，哥就是個傳說」。校長丁清峯指出，今年學校有7人5A，整體表現不錯，其中施宏鍇更是全國榜首，他在校3年一直是班上領頭羊，會與同學一起讀書、討論，去年與同班同學朱家呈、林宸晹組隊以黑水虻的殼做衣服塗料，可以達到降溫的研究，獲得全縣科展第1名，全國賽特別獎。

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施宏鍇表示，他沒有補習，上課很認真聽，回家後會先想一想老師今天教了什麼加深記憶後再複習，有不懂會找老師問懂。

看到國文寫作測驗題目，腦海中想起動漫進擊巨人，但後來改以自己小時候不愛與人互動，下課也總是自己獨處，但敞開心交朋友後生活變多彩多姿，他就以自己如何放開眼光看世界的經驗書寫。

正心中學莊于萱是今年全校模範生，各方面表現優異，曾獲全縣國語演說第一名、全國獲特優，全縣美術比賽國中普通班水墨類第1名、全縣科展數學科第3名，是一個充滿正向能量的孩子。

正心中學今年全校5A10+有6人，分別為莊于萱、詹豐澤、張詠碩、蕭聖翰、林彥廷、黃邦彥。

正心中學今年會考有6人5A10+，其中莊于萱（左3）作文也滿級分，榮登全國榜首。（圖由正心中學提供）

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