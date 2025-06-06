強化營養午餐食安 新北加嚴採購契約罰則、監督

新北市府跨單位合作，加強營養午餐食材來源，並加嚴採購契約罰則、監督。（記者黃子暘攝）

2025/06/06 15:34

〔記者黃子暘／新北報導〕營養午餐攸關學童健康，新北市教育局長張明文指出，教育局、農業局、新北果菜運銷公司、學校自立廚房，導入多元食材，強化營養午餐食品安全保障，將114學年度中央廚午餐採購契約範本違規記點罰則、契約終止門檻、暫停供餐點數等規範修改得更嚴格，並新增針對廠區環境不潔、違反「食品安全衛生管理法」遭裁罰等記點項目，同時違規紀錄將納入各校供應商評選參考，阻絕不良廠商進入校園。

張明文說，市府2019年至今已投入約6億9000萬元興建整修學校廚房設施，並推動「美熱地計畫」，強調「美味、熱食、在地供應」三大核心，113學年度全市已有169所學校提供自立午餐，今年則投入約3700萬元改善廚房設施及提升營養午餐品質。

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食材方面，張明文指出，市府推動「4+1安心蔬菜計畫」，每週學校午餐供應4天產銷履歷蔬菜及1天有機蔬菜，與產地有機及產銷履歷農戶契作，並定期至產地、截切廠、中央餐廚廠區及自立午餐學校抽驗，並透過第三方查驗制度與資訊追蹤系統，使蔬菜來源公開透明。

制度監督部分，教育局表示，市府已修正114學年度中央廚午餐採購契約範本，違規記點罰則自每點1000元提高為2000元，契約終止門檻由原50點下修至40點，暫停供餐點數由25點下修為20點，新增廠區環境不潔、違反食安法遭裁罰等等記點項目，違規紀錄將納入各校供應商評選參考。

淡海國小營養師林芳妤說，學校擁有自立廚房和手作教室，孩子吃得健康之餘，也能認識食材來源、了解烹調過程，進而懂得珍惜食物與環境，讓「吃午餐」變成自然的學習時光。

新北市府跨單位合作，加強營養午餐食材來源，並加嚴採購契約罰則、監督。圖為學校自立廚房。（記者黃子暘攝）

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