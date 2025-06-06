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    守護河川 台江百人藝起迎接珍古德

    台江流域學習社群上百位親師生，攜手製作紀念旗、寫感謝信，迎接珍古德博士重回台南。（記者王姝琇攝）

    台江流域學習社群上百位親師生，攜手製作紀念旗、寫感謝信，迎接珍古德博士重回台南。（記者王姝琇攝）

    2025/06/06 15:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕睽違7年，珍古德博士選在明天世界海洋日前夕回到台南，台江流域學習社群上百位親師生，攜手製作紀念旗、明信片，並拍攝影片、排演環境劇，分享7年來守護台江動物及河川的改變，表達感謝珍古德博士過去在參與台江守護台灣暗蟬、倡議山海圳國家綠道行動，鼓勵台江學子愛鄉護水的公民參與行動。

    台江流域學習社群上百位親師生即將迎接高齡92歲的珍古德博士重回台南，社大台江分校綠道志工這幾天忙著以植物敲染「山海圳國家綠道」紀念旗，長安國小同學則是繪製「守護環頸雉」明信片要贈送給珍古德博士，和順國中同學則是拍攝「謝謝珍古德博士」影片，小台江也排演環境劇，分享7年來守護台江動物及河川的改變。

    和順國中校長杜俊興指出，和順國中課程與環境教育緊緊相扣，理化實驗課與台江河川水質檢測結合，帶同學走到學校附近的安順寮排水線採水檢測、守護環境，表演藝術及圖推老師帶學生寫守護黑面琶鷺劇本、演台江話劇等，把鄉土生活與環境教育結合在一起，和順國中台江社將在明天，與珍古德博士分享親師生一起守護台江流域環境的點點滴滴。

    吳菀琪、張培筠、翁詩雅同學表示，難忘我們2016年一同參與守護台灣暗蟬，那段經歷至今仍歷歷在目。轉眼數年過去，台江流域環境有了令人欣喜的轉變——水質明顯改善，期待未來，能再次與博士攜手，為守護自然環境奮鬥。

    長安國小老師翁育民說，學校核心理念是「與野共生」，珍古德博士的到訪正是對孩子們最大的鼓勵，雖然小學生的力量有限，但孩子們仍肩負地球公民的責任，期待透過校本課程及博士的鼓勵，能潛移默化的影響孩子們，展現對自然的關懷，踐行日常環境守護，這也是我們的初衷。

    長安國小陳書嚴、鄭又晴同學也說，珍克德博士作為人類史上第1位深入叢林，完整探索黑猩猩的學者，親自來到台灣，深受啟發，我們要學習她的決心，更深入了解台江的生物，宣導保護野生動物的重要，一起守護台江的生物，讓環境更美好。

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