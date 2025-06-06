嘉縣竹崎高中國中部「增A減C」 榜首會考5A5+將直升高中

竹崎高中國中部學生張智傑（右三）會考成績5A5+。（竹崎高中提供）

2025/06/06 15:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國中會考成績公布，嘉義縣竹崎高中國中部透過課程複習差異化教學等策略「增A減C」，此次會考，將5C人數下降52.8%，1A以上人數較去年成長3.7%；國三生張智傑會考成績5A5+，作文5級分，成為該校榜首，此成績可錄取嘉義地區第一志願，但他決定直升竹崎高中數資醫科實驗班就讀。

另名考生陳柏宇經3年努力，會考考取5A4+、作文6級分佳績。

請繼續往下閱讀...

竹崎高中表示，張智傑品學兼優，還會利用課餘時間輔導同學課業，曾代表學校參加語文競賽國語演講全縣競賽獲得優等，同時也是科技競賽貓咪盃選手，文武雙全，表現優異；陳柏宇愛好閱讀，看事情都有自己獨特的角度，曾參加國中科展獲入選，連續2年代表學校參加語文競賽作文的全縣競賽獲優等，還是班上籃球選手主力，允文允武。

竹崎高中表示，國中部教師為「增A減C」提升學生會考成績，針對5科領域召開教學研究會，課程複習時差異化教學，為學生量身打造不同程度的教學策略與作業，每週中午播放英文新聞廣播、成語故事影片、國際新聞等讓全校學生保持學習熱度。

竹崎高中表示，免費開設晚自習、假日自修班、樂讀竹崎班，讓想讀書的學生更有動力，弱勢生能好好讀書，課餘時間，利用大眾教育基金會、君綺醫美診所補助辦理的拔尖扶弱課程，加強考生課業、練習題目，且學生就近入學，省下舟車勞頓的交通時間，讀書時間也更多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法