114年國中教育會考 竹縣2公立國中5A比例逾3成

新竹縣勝利國中今年有首屆畢業生參加國中教育會考，整體成績表現亮眼。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/06/06 15:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕114年國中教育會考成績今（6）日寄發成績通知單，新竹縣5286名考生，成績達5A精熟以上程度有722人，其中考取5A10+更有69人；值得一提的是，縣內有2所公立國中考取5A比例分別高達33.05%及30.68%，如此成績表現在全國公立國中實屬難能可貴！

縣府教育局指出，114年國中教育會考竹苗考區今年報名人數為1萬4022人，今日開放網路成績查詢及寄發成績通知單。經統計，全縣寫作達4級分以上人數有3983人，佔新竹縣考生75.61%，為新竹縣長年深耕閱讀教育，閱讀磐石年年獲獎的成果體現。另統計5科達基礎以上比例為63.82%，足見新竹縣「拔尖、固本、扶弱」面面俱到，不放棄任何一個孩子。

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今年有首屆畢業生參加會考的勝利國中成績表現亮眼，校長王淑蘭表示，家長會全力支援與陪伴，孩子們表現出沉著穩定的應考態度。其中，九年級學生鄭竣之去年確診惡性腫瘤，歷經多次手術與長達半年住院治療，期間堅持學習、不向病魔低頭，即使身體不適，仍於出院後重返校園，努力備考，展現驚人毅力與求學精神，令人敬佩！

鳳岡國中長期致力於「減C、達B、增A」的學力提升計畫，會考整體表現亮眼。校長徐永明指出，1A以上有8人佔全校14.5%；其中，學生郭家齊考取5A6+的優異成績，學業優良且認真盡責。鳳中導入數位行動學習，推動活化課堂教學，關注每一位孩子的學習步調，適時給予成功的舞台經驗，從而激發學習自信。

同樣是偏鄉學校的橫山國中，學生彭沛棋也獲得5A6+佳績。校長陳韋伊表示，彭沛棋她3年來持續參加學校夜讀，學習態度認真虛心，並熱心助人；她的國語演說曾榮獲全縣特優，並曾代表新竹縣參加全國作文比賽獲得佳績，展現語文實力。

此外，新埔國中校長張家芸表示，去年9月起善用九年級的線上派題系統，鼓勵學生每天自主練習5科的會考題型，透過日復一日的累積，會考成績明顯進步，5B以上總比例提升，高分群如5A、4A1B、3A2B、1A以上的人數增加，同時後段學生比例大幅下降。

教育局長楊郡慈提醒，若考生對成績有疑慮，可在6月8日及9日，每日上午9時至下午4時至竹苗考區試務會（國立新竹女中）申請成績複查。建議考生在成績公告後可與家長、導師及輔導教師共同討論志願選填，做出最適合自己的選擇。為協助莘莘學子志願選填，教育局將於6月20日至6月24日上班時間上午10時至下午3時，提供考生及家長免試入學志願選填電話諮詢服務（03-5596573轉21），歡迎多加使用！分發結果將於7月8日公告，並於7月10日至各錄取學校辦理報到。

新埔國中學生操作線上派題系統。（擷取自新竹縣政府官網）

鳳岡國中學生郭家齊（中）學業優良且認真盡責。（擷取自新竹縣政府官網）

橫山國中學生彭沛棋（右）3年來持續參加學校夜讀，學習態度認真虛心，並熱心助人。（擷取自新竹縣政府官網）

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