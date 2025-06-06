國中會考成績公布 新北6/20至26辦理免試入學適性輔導

秀峰高中國中部學生劉禹鴻獲會考36分滿級分。（新北市教育局提供）

2025/06/06 15:14

〔記者黃子暘／新北報導〕國中教育會考成績今（6）日公布，新北市教育局長張明文表示，為鼓勵優秀學生在地就學，市府持續推動獎助學金制度，設籍新北且為新北市國中畢業生、錄取就讀新北市立高中及技高學校且國中教育會考成績達標者，最高可獲30萬元獎學金，弱勢學生（含低收入戶、失業勞工、身心障礙人士子女及身心障礙學生等），每學期補助5000元助學金支持；為協助學生選填志願，教育局6月20日起至26日辦理免試入學適性輔導提供諮詢建議。

秀峰高中國中部學生劉禹鴻獲會考36分滿級分，教育局指出，劉禹鴻積極參與班務擔任學藝、總務、衛生組長及數理科目小老師，兼具責任感、領導力，曾代表學校參加「國民中小學線上數位閱讀專題探討競賽」榮獲國中D組特優；劉禹鴻的母親長期擔任學校體育器材室志工，是家校合作、共育共學典範。

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教育局介紹，安溪國中學生黃振禹會考前已錄取建國中學科學班，仍持續全力準備會考，取得4A++與1A+、總分34.8分佳績；黃振禹未曾補習，均透過圖書館資源自學，擅長筆記統整、重點複習，課餘時間也會藉由魔術方塊調適壓力，展現高度自律習慣。

安康高中國中部學生王渝葶獲得2A++2A+1A、總分31.8分佳績，教育局說，王渝葶熱愛閱讀，積極參與閱讀社團，喜歡以圖文創作詮釋心得，語文競賽曾獲作文第二名佳績，並獲得市長獎、模範生及全勤獎，展現持之以恆與自我要求的學習態。

教育局表示，樟樹國際實中學生李承樺面對重積性氣喘與視覺障礙挑戰，平日在家學習，身體狀況允許時會返校參與課程，珍惜與同儕共同學習的機會，會考期間即使氣喘發作，仍以毅力、強韌精神堅持完成考試，會考作文獲得滿分6級分，未來也將就近就讀秀峰高中。

張明文指出，6月20至26日免試入學適性輔導，由各國中學校專業教育人員提供學生專業協助與家長諮詢建議，教育局於期間每日上午8點半至下午5點（假日除外）提供適性入學電話諮詢服務，詳細資訊可至新北市十二年國民基本教育資訊網查詢，並設立「十二年國教志願選填諮詢專線」（02）2955-9019 分機18可供諮詢。

教育局提醒，「114學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」將於6月20日公告各校實際招生名額，志願選填時間從20日中午12點起至26日中午12點截止，家長與學生可逕上該網站進行選填志願；應屆畢業同學請配合學校報名收件時間，個別報名者請在6月28日上午9點至下午4點或6月29日上午9點至中午12點，親自或委託他人至永平高中現場辦理繳件與資料核對。

樟樹國際實中學生李承樺面對重積性氣喘與視覺障礙挑戰，仍珍惜學習機會，會考作文獲得滿分6級分。（新北市教育局提供）

安康高中國中部學生王渝葶獲得2A++2A+1A、總分31.8分佳績。（新北市教育局提供）

安溪國中學生黃振禹會考前已錄取建國中學科學班，仍持續全力準備會考，取得4A++與1A+、總分34.8分佳績。（新北市教育局提供）

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