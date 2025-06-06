來自已廢併國小 旭光高中國中部楊問會考5A10+：閱讀是一輩子朋友

國小就讀偏鄉小校，且於去年廢併的國姓鄉港源國小，旭光高中國中部楊問，被視為國中會考黑馬，考出學科滿分5A10+的高分。（旭光高中提供）

2025/06/06 15:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中會考成績公布，南投縣多所國中都有學生考出5A10+學科滿級分的成績，其中縣立旭光高中國中部的楊問頗受矚目，因他國小就讀去年廢併的小校國姓鄉「港源國小」，從小養成閱讀習慣，會考前還在拜師學琵琶，他說，喜歡文字傳遞出來的訊息，閱讀是一輩子的朋友。

國中會考成績今天公布，學科110點即5科考出5A10+的學生，目前已知南崗國中有2人，埔里國中有3人，旭光高中國中部也有1人，作文多為五級分，另有1人四級分，據了解，已有學校在校內貼出「恭賀縣內榜首」的紅榜。

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此次考出學科滿級分的學生中，旭光高中國中部的楊問，在學校各次模擬考從未考出滿級分，因此被視為「黑馬」，而他最讓師長注意的是，國小畢業於偏鄉小校，且已於去年廢併校的國姓鄉港源國小，而他最讓師長印象深刻的是，一直喜歡閱讀、作文，國三還在拜師學琵琶，生活作息規律，每天都要睡飽。

楊問的父母都是老師，父親是出版多本教育類書籍、得過師鐸獎的二水國中教師楊傳峰，楊傳峰對楊問求學過程不過度干涉，只會從旁提醒，例如「最晚10點半睡覺，要睡飽」，「規劃好讀書時間」，其他即尊重孩子，且沒有限制孩子用手機，是楊問感覺仍會被網路吸引，在會考前自動關掉網路。

楊傳峰說，楊問喜歡閱讀，從國小到國中會跟父親討論閱讀的書籍，上國三後閱讀書籍從文學類跨到社會類，從看不懂、讀不下去，到後來讀懂，享受文字傳遞給他訊息的快樂，包括原本較沒興趣的自然科學類。

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