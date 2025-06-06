新北「九份紅燈籠祭」 6/14點燈照亮山城夜空

九份紅燈籠祭21日起每週六、日將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程，參與者可獲贈專屬紀念品。（圖由新北市觀旅局提供）

2025/06/06 14:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025九份紅燈籠祭」將於14日晚上6點起，每晚6點到10點照亮九份老街與周遭景點，活動將會持續至7月13日，觀光旅遊局表示，今年活動主題為「九份地底有條黃金龍」，主辦單位打造大型燈籠打卡裝置與沉浸式燈籠海燈光氛圍，其中最吸睛的亮點，是輕便路上那條象徵祝福、長達20公尺的燈「龍」，有如金龍盤踞山城，夜色中閃耀奪目。

觀旅局長楊宗珉表示，活動期間不僅有靜態裝置可供拍照打卡，更規劃提燈夜遊、集章活動、在地手作體驗、燈籠著色等豐富互動，從白天玩到晚上，適合全家大小共同參與，邀請國內外民眾「提燈籠遊九份，許心願」，一同感受山城夜色與人文魅力。

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楊宗珉表示，今年紅燈籠祭結合九份在地文化、歷史底蘊與科技藝術，打造1場融合祈願與視覺饗宴的盛會，3大必拍打卡點包括：象徵祈福與希望的五番坑公園「祈福田」、結合金山岩月老信仰與科技互動的「籤願心燈」、以及展現礦業歷史的豎崎路小公園「夜色九份」，其中最令人驚豔的，則是輕便路沿線的燈「龍」，隨地勢蜿蜒盤旋，宛如龍脈現身，為山城注入滿滿福氣。

觀旅局說，點燈儀式當晚，昇平戲院前廣場將免費發送限量小提燈，分為2波發送：第1波18點（17點45分開放排隊）、第2波18點半，每波限量100個，發完為止，現場還將由專業導覽人員帶領進行「提燈夜遊」，沿輕便路漫遊燈海打卡點，體驗九份夜色之美。

觀旅局表示，全程參與民眾還可兌換在地名店「阿柑姨芋圓」的兌換券，每週六、日也將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程，活動需事先於ACCUPASS活動通搜尋「2025九份紅燈籠祭」報名（費用250元／人），共計8個場次，參與者可獲贈專屬紀念品，包括小提燈、祈福卡與明信片等，為這場光影之旅留下美好回憶。

今年九份紅燈籠祭最吸睛亮點，位於輕便路上象徵祝福、長達20公尺的燈「龍」。（圖由新北市觀旅局提供）

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