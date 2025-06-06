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    日月潭空氣變好了！營業小柴油車 7月起擴大稽查

    日月潭空維區稽查管制柴油車以來，空氣細懸浮微粒濃度較管制前下降30％，有助提升潭區空氣品質。（記者劉濱銓攝）

    日月潭空維區稽查管制柴油車以來，空氣細懸浮微粒濃度較管制前下降30％，有助提升潭區空氣品質。（記者劉濱銓攝）

    2025/06/06 14:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭2023年底公告為南投縣首處空氣品質維護區（簡稱空維區），對柴油車與燃油機車進行排氣管制，從去年起至今年4月底，首波針對大型柴油車排煙超標告發1982件，監測潭區空氣細懸浮微粒，濃度較劃設空維區前下降30％，讓空氣品質變好了，南投縣環保局今年7月起，將擴大對營業小型柴油車稽查，以提升潭區空氣品質。

    南投縣環保局表示，日月潭空維區是針對進入環潭車輛進行全時段稽查，柴油車只要出廠滿2年，且未取得排煙檢測合格，以及出廠滿5年以上燃油機車，逾期未完成排氣定檢，就可處500元罰鍰。

    考量日月潭是縣內首處空維區，因此採階段式管制，第一階段對排放量較大的大型柴油車稽查，從去年至今年4月，累積告發1982件，起初3個月，每月告發350至150車次，之後才降至每月百餘件，到了今年每月告發近百件，呈現穩定下降趨勢。

    經查潭區空氣監測數據，去年9月至11月細懸浮微粒濃度，較前年同期未劃設空維區下降30％，對空氣品質維護有所幫助，今年7月1日起將進入第二階段管制，稽查對象擴大至營業小型柴油車，包括9人座接駁車的營業小客車，以及營業小貨車等。

    環保局強調，為輔導柴油車排煙合乎標準，潭區水社每月至少有1次「行動檢測站」，協助車主掌握排煙情況以便改善，後續會評估第二階段管制成效，最終希望進入日月潭的柴油車與燃油機車都能符合排放標準，維護潭區好空氣。

    日月潭空維區7月起將擴大對營業小型柴油車稽查，排煙超標可處500元罰鍰。（記者劉濱銓攝）

    日月潭空維區7月起將擴大對營業小型柴油車稽查，排煙超標可處500元罰鍰。（記者劉濱銓攝）

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