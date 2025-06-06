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    結合「半年圓」習俗 台南紅瓦厝國小學童自煮謝師宴

    台南歸仁紅瓦厝國小畢業生在志工媽媽的指導下，炒飯再送給老師，表達感恩之意。（記者劉婉君攝）

    台南歸仁紅瓦厝國小畢業生在志工媽媽的指導下，炒飯再送給老師，表達感恩之意。（記者劉婉君攝）

    2025/06/06 14:55

    〔記者劉婉君／台南報導〕結合在地的「半年圓」習俗，台南市歸仁區紅瓦厝國小畢業生今（6）日自煮謝師宴，感謝師恩，全校師生並一同品嚐平安圓，傳承即將消失的傳統習俗。

    紅瓦厝國小推動食農教育已逾10年，小六畢業生自煮謝師宴今年已邁入第8年，活動與歸仁區農會合作，今年以「秈米炒飯香噴噴，屋頂圓圓謝師情」為主題，昨天先由青農張清文分鄉返鄉從農的心路歷程，學生今天在志工媽媽的指導下，動手炒菜。

    143名畢業生分成25組，歸仁區農會準備炒飯的基本食材，學生自由選擇想要加入的配料，在四健會義指及家政班高齡志工帶領下，手把手指導學童操作，從洗菜、切菜、備料到烹調和裝盤，以及事後的收拾整理，均由學生全程參與，再將親手製作的炒飯，分送到全校60名老師手中，表達對老師的感謝之情。

    紅瓦厝國小輔導室主任許耿肇表示，歸仁地區有農曆6月「食半年圓」的習俗，但現在已逐漸式微。學校除了融入課程中，每年畢業季前也會讓全校師生品嚐平安圓。今天結合活動，畢業生也在飯後享用圓仔湯和紅蘋果，祝福畢業生一切平安。

    紅瓦厝國小校長陳沅與家長會長戴慶忠說，看見孩子自力完成1道菜，非常感動，會持續推動活動，成為學校特色指標。

    歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，活動不僅展現學生對老師的感激之情，也體現食農教育的精髓，將歸仁的在地食材融入菜餚，更增添地方的獨特風味。

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