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    澎湖海洋實驗小學合橫國小畢典 挑戰獨木舟跨島之旅

    澎湖首間公辦公營海洋實驗小學合橫國小，舉辦畢業跨島挑戰。（圖由合橫國小提供）

    澎湖首間公辦公營海洋實驗小學合橫國小，舉辦畢業跨島挑戰。（圖由合橫國小提供）

    2025/06/06 15:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6月驪歌初起的季節，又到了畢業熱季！海洋之子-澎湖首間公辦公營海洋實驗小學合橫國小畢業生，以一葉扁舟投入大海母親的懷抱，完成跨島挑戰，領取人生第1階段學習的畢業證書，帶著師生家長的祝福與大海母親的認證，勇敢朝向第2階段人生學習挑戰邁進。合橫海子，為愛啟航，畢業跨島，正式出發！

    今（6）日9位6年級畢業生在家人和師長陪同下，共計10艘獨木舟，畢業生帶著勇氣與笑容，踏上環繞小門嶼的8公里海上挑戰旅程。這段航程，是海風的祝福，是浪花的陪伴，也是師長與家人滿滿的支持與祝福 在波光粼粼中平安順利、滿載回憶！由合橫出發，一起向海、向未來挑戰！

    109學年度澎湖合橫國小轉型為實驗小學，是澎湖首間公辦公營實驗學校。原先是間僅有36人的小校，為增加孩子的學習互動採「部分混齡」教學，非學科的藝文、體健、海洋課程，英文和高年級語文也採混齡教學，重要的是合橫國小學生以海子自居，培養親海、敬海與愛海的精神。

    澎湖縣為何選擇偏遠的合橫國小為實驗教育領頭羊？其實在轉型前，合橫已深耕海洋及環境教育10多年，除了將輕艇、游泳等海洋元素融入體育課，還固定發起淨灘、結合藝文課將海廢化為地景藝術，近年在教育界更獲獎無數。2019年，合橫有系統的依四季主題規劃「海洋特色課程」，突破分科教學、培養孩子自主學習精神。

    一葉扁舟投入大海懷抱，合橫畢業生用實力取得大海母親認證畢業證書。（圖由合橫國小提供）

    一葉扁舟投入大海懷抱，合橫畢業生用實力取得大海母親認證畢業證書。（圖由合橫國小提供）

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