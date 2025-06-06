國中會考斗六國中34人5A 跳級生考出5A10+

斗六國中今年會考表現亮眼，34人5A，其中蔡承元（右2）、陳柏勳（中）5A10+，另李陳玟妁（左）及李姿儀作文滿級分，右為校長林吉城。（記者黃淑莉攝）

2025/06/06 14:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國中教育會考成績今（6）日公布，雲林縣斗六國中成績亮眼，5A有34人，有2人陳柏勳、蔡承元5A10+，其中陳柏勳為跳級生，2人分享讀書方法，減少滑手機時間、上課專心、有不懂要搞清楚。

蔡承元的哥哥去年斗六國中畢業，會考也是5A10+，對數理很有興趣，平常除了課本、老師給的補充資料熟讀外，會從線上學習資源挑戰難題，平日媽媽也會協助從網路找其他學校考試題目練習，有錯誤或不懂的題目，他會跟哥哥討論。

請繼續往下閱讀...

陳柏勳國小跳級，喜歡挑戰難題，不熬夜，每天晚上10點多就睡覺，喜歡打籃球紓壓。

斗六國中有2人作文滿級分，分別為陳玟妁、李姿儀，2人分享寫作內容，陳玟妁說，她以自己學習舞蹈經驗，因為參加過許多比賽，讓原本喜歡的舞蹈變成牢籠，後來自己減少比賽，又找回對舞蹈的熱愛及初心。李姿儀從小學武術，曾獲2023亞洲青少年武術錦標賽太極拳金牌，她說，她以自己看過的短篇小說「貓的天堂」來創作。

斗六國中校長林吉城指出，今年會考成績亮眼，是師生共同努力的成果，老師與學生都分享好的學習方法，上課專心聽講，課後勤於練習，遇有不懂要勇於發問解決，還有是要有自制力，減少滑手機時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法