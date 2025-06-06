師資嚴重不足 南市1族語老師奔波13校交通意外驟逝

南市議員穎艾達利邀請市長黃偉哲等人一起為族語老師莎拉．里幸的驟逝起立默哀。 （記者蔡文居攝）

2025/06/06 14:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市原住民族語老師原有33人，因師資嚴重不足，1個老師得身兼多校教學。本月2日上午，阿美語族語老師莎拉．里幸 （Sala Lisin）在前往學校授課途中，不幸因交通事故過世，南市族語老師又少了1位剩32人。台南市長黃偉哲及市府各局處首長、市議員穎艾達利今天在議會一起為莎拉．里幸老師的驟逝起立默哀。

穎艾達利今天市政總質詢，針對南市族語老師嚴重不足提出質詢，指南市族語老師嚴重不足，年齡也偏高，平均高達6、70歲。1958出生的莎拉．里幸老師，為台南市海岸阿美語族語老師，也是台南市2020原住民模範母親，她於6月2日上午在前往學校授課途中，因交通事故意外驟逝。

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穎艾表示，她任教13校，每週27節母語課，授課範圍包括新營、鹽水、柳營、官田等地的國中小學，以南市30多位族語老師來看，有人最高授課學校達23校，1週40節課，這樣在各校來回奔波。莎拉．里幸的離世不僅是一個家庭失去母親、外婆，一個學校失去好老師，也是南市族語推展的重大損失。他並當場邀請市長黃偉哲等人一起起立默哀。

穎艾建議，現在族語老師授課需高級認證才行，希望下調至中高級即可授課，這對一些基礎入門課程絕對可以勝任；另外，對於缺乏特定族語的老師，可和外縣市族語老師合作採線上授課方式進行，這樣就可大幅增加族語老師的人數，減少族語老師跨校奔波。

黃偉哲表示，從莎拉．里幸老師不幸驟世談起，坦白講實在令人傷感，尤其很多族語老師奔波在各校之間，這也凸顯出師資嚴重不足，但這不是今天要補，明天就可以補得到。如果中高級老師可以到校授課的話，這在有限的時間內可讓族語老師人力增加，如中央和地方合作，族語老師可在一定時間內倍增 ，雖然感覺這條路很長也不容易，但市府應該要來做。

市長黃偉哲與市府局處首長一起為族語老師莎拉．里幸的驟逝起立默哀。 （記者蔡文居攝）

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