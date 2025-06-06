國際數理奧林匹亞師資規劃 高中原民生暑假科學人才培訓營開放報名

教育部邀請國際數理奧林匹亞師資規劃，高中原民學生暑假科學人才培訓營預計招收90名學生。圖為生物科營隊實驗課程實況。（教育部提供）

2025/06/06 14:47

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部邀請國際數理學科奧林匹亞師資團隊，規劃「114年高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」課程及學習活動，提供化學科、生物科及地球科學科的人才培訓，預計招收90名學員，全程課程及食宿免費，即日起至6月16日止可上網報名，預計7月2日起開始培訓。

教育部國教署組長孫旻儀說明，為提供高級中等學校原住民族學生，加強科學基礎理論及探究實作能力的機會，培訓未來科學人才，今年持續辦理科學人才培訓營，報名網站：化學科（https://forms.gle/zikkDjwDvTs7pKCW8）、生物科（https://forms.gle/HMrVKNwqqZWxa8SK9）、地球科學科（https://forms.gle/AajdJnNDPpFjbp9m9 ）等。

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孫旻儀表示，為落實「原住民族教育法」，協助培訓具科學研究性向的高中原住民族學生，由學校推薦具有科學研究性向的原住民族學生，再由協辦的大學遴選培訓成員，利用寒暑假及學期間巡迴上課，今年培訓方式以班為單位，辦理化學、生物及地球科學共3班，每班約30人，總名額90位。

人才培訓營隊自107年度開辦至今，今年課程再推陳出新，包含化學科「葡萄酒中鐵含量測定原理解說及實驗」、「化學動力學（發光反應）原理解說及實驗」及「酒精凍及金屬焰色」課程；生物科「土地的智慧：氣候變遷下的原住民農業與永續發展」及「植物色素探究」，還有地球科學科「地質考察：北海岸地質」及「天文望遠鏡操作與天文觀測」等課程。

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