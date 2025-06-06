再興中學爆學生實驗被燒傷 全志盟：北市教局應重懲重罰

再興中學爆學生實驗被燒傷，全志盟及台灣魯冰花教育智庫今發聲明要求，台北市教育局應重懲重罰。（資料照）

2025/06/06 14:43

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市私立再興中學5月28日傳出實驗室意外，1名7年級學生遭爆炸的酒精燈燒傷，全身著火送醫急救，頭部有20%燒傷並住進加護病房，同學事後將影片上傳網路，但有家長在臉書發文指遭到校方要求刪除並交出資料，校方則澄清是要求學生提供影片給學務處調查使用。家長團體全國家長教育志工聯盟及台灣魯冰花教育智庫今（6）日發聲明要求，台北市教育局應引進外部學者專家及家長團體，以有效調查此案，對違規人員應重懲重罰。

1名家長在臉書社團發文指稱，事發時教室無老師在場，且女教官要求學生當場刪除錄製的事發經過影片，質疑此舉讓受傷學生的家長失去關鍵證據。校方則說明，5月28日實驗室意外，發生在7年級自然專題課程，在物理實驗室進行碳水化合物加熱觀察實驗，任課教師上課期間均在場指導，校方另配置1名實驗幹事，教師也有事先提醒學生注意實驗材料使用安全，下課鐘響後，教師告知學生下課休息並停止操作實驗，與實驗幹事於走廊討論實驗狀況。

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但全志盟理事長徐巨龍質疑，校方一開始就有掩蓋事實之嫌，學生受傷是否由校護先緊急處置再送醫，學校應公開處理流程，受害者是國一學生，校方未盡教育保護之責，學生受害影響長遠，教師在下課後未落實檢查學生是否已全部停止實驗，況且師長可以在實驗室裡討論，意外發生之後，孩子們爭相恐後逃出教室，如發生踩踏，更不堪設想。

對於校方聲稱「並非整堂課無教師在場，僅於課間短暫移至走廊」，又稱「要求學生刪除影片」是「怕被轉傳」、「怕對學生傷害」，徐巨龍指責這些解釋只是校方在卸責，「怕被轉傳」更坐實校方怕被外界知道，「怕對學生傷害」是怕對學校造成傷害，呼籲再興中學師長與學校，有過失要先道歉。

魯冰花教育智庫執行長吳福濱表示，學生已嚴重受傷，台北市教育局應立即引進外部專家學者與家長團體主導該案調查，非由學校自行調查，而有掩蓋事實之嫌，並對台北市內其他公私立學校進行抽查，對違規人員更應重懲重罰，安全不能打折，全志盟要求北市府應有效調查並進行懲處。

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