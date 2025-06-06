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    安得烈以「食惜生」繪畫主題 鼓勵學童關懷永續環境

    今年中華安得烈慈善協會第4屆著色比賽以惜食為主體，讓學童透過繪畫學習永續環境的觀念。（圖由安得烈慈善協會提供）

    今年中華安得烈慈善協會第4屆著色比賽以惜食為主體，讓學童透過繪畫學習永續環境的觀念。（圖由安得烈慈善協會提供）

    2025/06/06 14:31

    〔記者吳柏軒／台北報導〕中華安得烈慈善協會舉辦第4屆著色比賽，今年採「食惜生」為主題，鼓勵學童珍惜食物，有高雄地區幼兒園及小一、小二學生共1993件作品熱烈參與，今（6日）公布20件得獎並預計在高雄市立圖書館總館8樓公開展出，盼這些作品讓「惜食」不再只是口號，而是可被實踐的生活態度。

    安得烈協會指出，今年比賽主題聚焦「食惜生」，鼓勵學童一起成為珍惜食物的實習生，更呼應全球氣候變遷與能源日益匱乏的現況；希望透過圖稿創作，引導孩子思考惜食的重要性，並從生活中實踐節約與珍惜資源的行動。

    而比賽評審團一致讚賞今年參賽作品，認為孩子們不僅展現藝術潛力，更具體傳達惜食理念，這些作品讓「惜食」不再只是口號，而是一種可以被實踐的生活態度。

    安得烈協會表示，活動也設計親子互動任務「食惜123」，透過「一份珍惜、兩個行動、三思而行」的簡單步驟，鼓勵家庭共同參與，從日常培養孩子的環保意識與責任感，為永續地球盡一份心力。

    中華安得烈慈善協會第4屆著色比賽採「食惜生」為主題，幼兒園組特優由忠義國小附幼黃康晴獲得。（圖由安得烈慈善協會提供）

    中華安得烈慈善協會第4屆著色比賽採「食惜生」為主題，幼兒園組特優由忠義國小附幼黃康晴獲得。（圖由安得烈慈善協會提供）

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