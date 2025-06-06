尖石趙秀容修女「趙姆姆」今辦追思彌撒 總統將頒褒揚令

來自義大利、一生奉獻台灣的趙秀容修女「趙姆姆」，今（6）日於新新竹市聖母聖心主教座堂舉行追思彌撒。（新竹縣政府提供）

2025/06/06 14:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自義大利、一生奉獻台灣的趙秀容修女「趙姆姆」，5月30日辭世，享耆壽93歲，天主教新竹教區今（6）日於新竹市聖母聖心主教座堂為她舉行追思彌撒。趙修女逾一甲子在尖石鄉陪伴原住民家庭與孩童，2017年獲時任總統蔡英文核發我國身分證，肯定其對國家社會的深刻貢獻；而今總統賴清德也深受趙姆姆的精神所感動，將頒發褒揚令，以國家之名，向她表達最高敬意。

天主教新竹教區主教李克勉表示，趙修女在後山奉獻一甲子，感動了很多人，因為她無私的大愛照顧幼兒、青年，對婦女縫紉技能的培育不遺餘力，讓後山蓬勃發展，是天主從義大利派來的天使，在這片土地散播愛。

請繼續往下閱讀...

新竹縣長楊文科感謝趙修女無私奉獻偏鄉逾一甲子，頒褒揚狀永遠懷念「趙姆姆」的溫柔與慈愛，願她安息在主的懷中。楊文科說，趙修女是這片土地上無數孩子的慈母，也是大家心中最溫柔堅定的守護天使，她把聖母的慈愛種在孩童心中，在族人心中，她是孩子們生命中的亮光。

新竹縣政府表示，趙秀容修女1932年生，1961年從義大利來台，1963年進入尖石鄉服務、傳教，當時各項生活物質缺乏、交通相當不便，除了傳福音外，趙修女最關心的是教育事業，她興建教堂、興辦托兒所、縫紉班、從白天忙到晚上，陪著孩子、家長一起成長，部落族人都親暱地稱她「mumu（姆姆）」（泰雅族語意指媽媽）。

趙修女深知經濟弱勢者若不能在教育啟蒙翻轉，一輩子就只能在窮困中循環，她透過教會力量，創辦「天主教方濟幼兒園」附設課後托育中心及托嬰中心。因很多部落家庭經濟困難，趙修女不收費用，並且逐戶拜訪說服家長讓孩子去上課，讓7、80名來自那羅、梅花、小錦屏、比麟、尖石等部落的小孩都能唸書。

竹北市長鄭朝方也於彌撒現場獻上最深摯的哀悼與敬意。鄭朝方表示，趙姆姆長年深耕尖石，創辦「方濟托兒所」，以信仰化為行動，親自照料孩童、扶助婦女自立，深獲地方敬重。而當年她最掛心的，是托兒所長期未能立案，因土地牽涉保留地與私有地，相關法規繁雜。後經時任縣長鄭永金專案協調，整合縣府多個單位通力合作，終於在10個月內完成立案，一圓她30多年的心願。

中華民國駐教廷大使賀忠義、新竹縣前縣長鄭永金等人也出席殯葬彌撒暨告別禮，送趙修女走完人生最後一程，儀式圓滿完成。

新竹縣長楊文科（左）感謝趙修女無私奉獻偏鄉逾一甲子，頒褒揚狀永遠懷念「趙姆姆」的溫柔與慈愛，願她安息在主的懷中。（新竹縣政府提供）

竹北市長鄭朝方今天在趙秀容修女的彌撒現場獻上最深摯的哀悼與敬意。（竹北市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法