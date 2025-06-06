規劃出遊別撲空！ 台北動物園6/18起休園10天

台北動物園6月18日至6月27日總計10天不對外開放。（圖由台北動物園提供）

2025/06/06 14:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕近入6月天，又到台北市立動物園不對外開放的季節，園方今（6日）表示，今年動物園不對外開放的日期自6月18日至6月27日止，總計10天，提醒民眾如有遊園規劃，務必避開這段時間。

台北動物園指出，自2019年來開始增加不對外開放時間，在這之前動物園全年僅於農曆除夕休園1天；為了進行必要維護管理，園區室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇國定假日則順延隔日休館），在全年持續營運下，萬一遇到園內大型設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作時間與空間分區進行，但過度零星分散的施作模式，往往使工期與費用增加，對動物的干擾時間及影響也拉長。

請繼續往下閱讀...

動物園表示，今年不對外開放的10天當中，動物園同仁可以緊鑼密鼓地補強及更新動物們的室內外活動環境，如國王企鵝活動場鋪設安全止滑；熱帶雨林區大長臂猿、穿山甲館金剛鸚鵡和巨嘴鳥的棲架更新、穿山甲館樹冠層疏伐，以及丹頂鶴新活動場布置；此外還會清洗園內各式建物外觀與休憩設施，修繕解說設施如長頸鹿亭，新增設無尾熊館打卡點等。

此外，針對需要大型器械協助的樹木防颱修剪、排水溝清淤疏通、遊客參觀道路柏油銑鋪、消防、電力檢修，以及木棧道修護等工作，也會在這段時間執行。

園方說明，重點施工區的動物們將安排暫時離開需要整修的空間，減少施工帶來的緊迫；動物園也在這期間為同仁規劃系列教育訓練課程，例如潛水員定期訓練、票務人員訓練、夏日防蛇演練，以及遊客列車事故演練等。

台北動物園6月18日至6月27日總計10天不對外開放。（圖由台北動物園提供）

台北動物園6月18日至6月27日總計10天不對外開放。（圖由台北動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法