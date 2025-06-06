節省通勤時間+30萬獎學金 他放棄建中選讀基中拚繁星

2025年國中教育會考成績今天（6日）公布，基隆市碇內國中有3位學生選擇留在基隆學校就近入學；其中，考出35．6分（5A++、作文4級分）的蕭向鈞（左），可以上北市建國高級中學，他放棄建中選擇國立基隆高中。另外，于紫愋（中）、廖宏軒（右）2人考出30．6分也選擇基中就讀。（記者俞肇福攝）

2025/06/06 14:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年國中教育會考成績單今天（6日）寄發，基隆市碇內國中有3位學生選擇留在基隆學校就近入學，其中，考出35．6分（5A++、作文4級分）的蕭向鈞，可以上建國高級中學（簡稱建中），但他放棄建中選擇就近就讀國立基隆高中（簡稱基中）。

蕭向鈞說，就近入學節省通勤時間，還能領到30萬獎學金，努力3年還能拚繁星計畫，進入心目中第一志願，可說是一舉多得。

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碇內國中教務主任王菀詩表示，除了蕭向鈞選擇國立基中就讀外，學生于紫愋、廖宏軒二人成績均為30．6分，都選擇基中就讀，他們可以拿到21萬就近入學獎學金。

于紫愋說，她知道基隆市政府有制定獎學金鼓勵辦法，她的分數在市屬高中只能有12萬元，讀基隆女中獎學金15萬元，但是讀基隆高中有21萬元；她住暖暖區碇內，搭一班公車就到基隆高中，獎學金也比較高，基中與基隆女中都是國立，她選擇讀基中拚繁星計畫爭取國立大學就讀。

廖宏軒表示，他選擇基中就讀的理由，與于紫愋相同，希望能在3年後如願以償。

也有學生不受獎學金吸引，寧願少睡一點也想到台北增廣視野，考出32．8分蔡欣恬有機會錄取中山女高，她表示，希望能跟不同學生一起學習；考出30．6分潘禹妡說，她也是想到台北，希望能透過同儕的刺激，提早增加自己抗壓性。

碇內國中校長張雁婷指出，114年度國中教育會考，碇內國中學生表現優異，有5位學生總分突破30分大關，其中，有一位最高分達35．6分。

值得一提的是，其中，過半數學生選擇留在基隆升學，展現對基隆的認同與信心，呼應市府力推的「基隆大留才計畫」精神，落實「在地就學、在地深耕、在地發光」的教育理念，為基隆未來人才培育注入強大動能。

2025年國中教育會考成績今天（6日）公布，基隆市碇內國中有3位學生選擇留在基隆學校就近入學；另外，考出32．8分的蔡欣恬（右一）選擇到台北中山女高就讀，潘禹妡（右三）考30．6分也選擇到台北上學。（記者俞肇福攝）

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