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    全台首座互動式體驗介紹潔淨能源 科工館氫能特展登場

    科工館推出全新「Next Power氫能站—氫動力・新未來」特展，透過四大主題展區、多元互動設施與創新展品，引領觀眾認識氫能的基礎知識、實際應用與未來潛力，打造首座氫能科普學習場域。 （記者黃佳琳攝）

    科工館推出全新「Next Power氫能站—氫動力・新未來」特展，透過四大主題展區、多元互動設施與創新展品，引領觀眾認識氫能的基礎知識、實際應用與未來潛力，打造首座氫能科普學習場域。 （記者黃佳琳攝）

    2025/06/06 14:01

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕隨著全球淨零碳排時程逼近，「氫能」躍升為下一代潔淨能源的主角，國立科學工藝博物館（科工館）即日起推出全新「Next Power氫能站—氫動力・新未來」特展，透過四大主題展區、多元互動設施與創新展品，引領觀眾認識氫能的基礎知識、實際應用與未來潛力，打造首座氫能科普學習場域。

    科工館指出，氫能不僅是技術創新，更是公民參與能源轉型的行動選擇，展覽不僅是國內首座聚焦氫能的展覽，更是全台首度以互動式體驗介紹潔淨能源未來藍圖的重要據點；本次特展以「Next Power氫能站」為策展主軸，主視覺「藍、灰、綠、黃」4色，象徵氣態氫、液態氫、永續理念與電能動力，搭配親子導向角色「H₂寶寶」與「小藍、小滴、小閃」三位吉祥物，呈現兼具科普與童趣的友善場所。

    特展分為4大展區，包含「Power On 氫能出發」，認識氫能的誕生背景與轉動未來的潛能、「Feel the Power氫動時刻」，在遊戲與探索中具象成為可感的綠色動力、「Power Lab 氫能製造所」，帶領大眾理解氫能如何作為全球能源轉型的關鍵解方、「Future Power 氫能新未來」，結合互動問卷與情境影片，鼓勵觀眾思考氫能與未來生活的關係，並傳遞對清潔能源的希望與期待。

    科工館指出，氫能被視為2050年淨零排放的最後一塊拼圖，為了迎接這個目標，全球已有超過50個國家訂下氫能發展藍圖，氫能不再只是未來構想，而是真正走進交通工具、工廠、物流、電力備援，甚至是無人機和偏遠地區的能源解方，科工館也即將推出「氫能三輪車搭乘體驗」、「氫能主題營隊與講座」等教育推廣活動串聯，打造學習、體驗與公共討論兼具的氫能行動教育平臺。

    科工館推出全新「Next Power氫能站—氫動力・新未來」特展，透過四大主題展區、多元互動設施與創新展品，引領觀眾認識氫能的基礎知識、實際應用與未來潛力，打造首座氫能科普學習場域。 （記者黃佳琳攝）

    科工館推出全新「Next Power氫能站—氫動力・新未來」特展，透過四大主題展區、多元互動設施與創新展品，引領觀眾認識氫能的基礎知識、實際應用與未來潛力，打造首座氫能科普學習場域。 （記者黃佳琳攝）

    科工館推出全新「Next Power氫能站—氫動力・新未來」特展，透過四大主題展區、多元互動設施與創新展品，引領觀眾認識氫能的基礎知識、實際應用與未來潛力，打造首座氫能科普學習場域。 （記者黃佳琳攝）

    科工館推出全新「Next Power氫能站—氫動力・新未來」特展，透過四大主題展區、多元互動設施與創新展品，引領觀眾認識氫能的基礎知識、實際應用與未來潛力，打造首座氫能科普學習場域。 （記者黃佳琳攝）

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