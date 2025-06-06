響應海洋復育 雲林區漁會、台塑放流58萬隻魚苗

台塑企業與雲林區漁會舉辦魚苗放流活動，今年共放流58萬多隻魚苗。（記者李文德攝）

2025/06/06 13:56

〔記者李文德／雲林報導〕6月8日為世界海洋日，台塑企業今（6）日與雲林區漁會合作舉辦魚苗放流活動，放流四絲馬鮁（俗稱竹午魚）等高經濟價值魚種。根據漁民反映，秋冬之際漁獲捕撈量略增1至2成，更有釣客回報曾釣過超過百公分的竹午魚。學者指出，可見魚苗放流對鄰近海域漁業資源有幫助。

此次魚苗放流活動，台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑、雲林區漁會理事長蔡文川、總幹事林傳育以及漁會理監事們出席，將四絲馬鮁、紅杉、黑鯛等共58萬多尾高經濟價值魚苗交由專業人員至萡子寮漁港放流。

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蔡建樑表示，響應企業ESG社會責任及海洋復育，委由雲林區漁會合作在雲林海域投入魚苗增值放流，至今已邁入第18年，魚苗放流的數目高達849.81萬尾，將持續與雲林區漁會合作，將海洋資源復育共同努力。

林傳育表示，早年因環境變遷、全球暖化等影響，近20年前捕撈漁獲減少，因此與六輕企業啟動魚苗放流，這幾年看見成果，漁獲量增加，近年來已有不少漁民回報補撈量略增，如竹午魚而言，漁民回報體型較小魚隻每斤可有300多元，大隻則有每斤千元，對漁民而言是非常可觀的收入；當地蔡姓漁民指出，近年每逢秋冬之際，捕撈量增加1至2成，對於當地居民而言，有所助益。

國立高雄科技大學水產養殖系特聘教授黃榮富指出，近來有在彰化的釣客回報釣到百餘公分的竹午魚，雖無法直接證明與長年的魚苗放流活動有直接相關，但可能性大。此外，近年來觀測中部地區沿海地區的捕撈種類、漁獲量有逐年增加約2成趨勢，因此魚苗放流對鄰近海域漁業資源有相對幫助。

林傳育指出，近年來許多慈善團體也會選擇放流魚隻，響應海洋復育，不過多數團體選擇淡水魚放流，可能會造成反效果。呼籲慈善團體放流魚隻前，應選擇適合當地環境的魚種，這才是對海洋復育最有助益的效果。

台塑企業與雲林區漁會舉辦魚苗放流活動，今年共放流58萬多隻魚苗。（記者李文德攝）

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