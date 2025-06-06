技職教育向下扎根 博覽會設百攤體驗實作

台灣科學教育館近2日舉辦技職博覽會，近40所技術型高中與科技大學共設置100多個攤位，涵蓋電機資訊、智慧科技、食品製作、美容保健、設計創意等多元技術領域，開放民眾體驗實作樂趣，盼藉此讓學生及家長更了解技職優勢。（記者楊綿傑攝）

2025/06/06 13:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕將技職推向大眾！台灣科學教育館近2日舉辦技職博覽會，近40所技術型高中與科技大學共設置100多個攤位，涵蓋電機資訊、智慧科技、食品製作、美容保健、設計創意等多元技術領域，開放民眾體驗實作樂趣，盼藉此讓學生及家長更了解技職優勢，能選擇理論與實務並重的技職作為未來發展方向。

「技職永續破風者－技職教育博覽會」由教育部技職司指導下，新北市政府教育局、台灣科學教育館與龍華科技大學共同主辦。除展示各校系所特色與創意成果，並設有超過40場互動式工作坊與短講，參與民眾可體驗從親子合力組裝太陽能小車、冰皮月餅製作到皮革工藝創作，從實作中激發學習興趣與潛能。

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新北市教育局副局長劉明超表示，技職學生一直撐起台灣產業發展，透過技職博覽會可以讓學生實際了解技高與科大的資源，鼓勵學生從國中就提早開始體驗，有助未來選擇。而新北市注重技職教育，也會送技職生出國拓展眼界，盼學生對自己未來的選擇可以不受限於傳統思維。

台灣科學教育館館長劉火欽指出，科教館一直嘗試與學校課程結合，近幾年也與技職結合，展示應用科學與最新科技，讓學生透過展會了解各群科內容、出路，能夠找到自己的興趣適性發展，對學習乃至於就業都會非常順利且愉快。會考前段學生若進入技高，未來很高機會進入前段科大，更容易銜接台積電等大公司。

博覽會中各校皆拿出壓箱寶，如台灣科技大學擺出吊臂體驗項目；高雄餐旅大學打造模擬機艙體驗航空服務課程並品嘗學生自製小點；耕莘專校則讓民眾操作抽血、照護實務；中國科大則帶來虛擬實境體驗；元培醫事科大以動物玩偶模擬獸醫；新北崇義高中則搬出熱轉印機及雷雕機供參與者設計文創商品。

科教館表示，為深化技職教育認識，活動期間也安排多場技職講座，邀請業界人士與傑出校友現身說法，分享升學與就業歷程，展現技職教育如何轉化為實質成果。

台灣科學教育館近2日舉辦技職博覽會，近40所技術型高中與科技大學共設置100多個攤位，圖為台科大攤位可體驗電路邏輯與吊臂結構。（記者楊綿傑攝）

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