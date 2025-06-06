宜蘭暑假旅遊推好康 住合法旅宿免費遊童玩、集卡換好禮

宜蘭縣政府6日在台北舉辦活動宣傳。代理縣長林茂盛（左4）表示，宜蘭縣8月擔任觀光署100亮點系列活動「環島月月Party」旅遊值星官，豐富的山海田園、溫泉及多元文化，歡迎大家來體驗。（圖由宜蘭縣政府提供）

2025/06/06 13:36

〔記者蔡昀容／台北報導〕為促進國旅，交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」，每月安排不同縣市結合亮點景點推出優惠。8月主打星宜蘭縣祭出好康措施，結合國際童玩藝術節推出「童玩30住宿趣」及宜蘭亮點遊程，以及在地店家優惠與集卡換禮活動，邀請全國民眾到宜蘭FUN暑假。

宜蘭縣政府今天在台北舉辦宣傳活動。代理縣長林茂盛表示，觀光署100亮點系列活動，其中「環島月月Party」由各縣市輪流擔任主打星；宜蘭縣8月擔任旅遊值星官，豐富的山海田園、溫泉及多元文化，歡迎大家來體驗。

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宜蘭亮點景點包括「頭城五漁鐵與龜山島」、「礁溪湯圍溝公園與礁溪幾米兔」、「棲蘭神木園區與太平山遊樂區」及「冬山河親水公園與冬山良食農創園區」等，縣府精選9條主題遊程，包括樂活、童趣、深度體驗及文化信仰等類型可供選擇。

今年適逢童玩30週年紀念，縣府推出「童玩30住宿趣」活動。於童玩節活動期間（7月3日至8月17日）至宜蘭合法旅宿住宿，憑單筆消費紙本發票或收據滿2000元，可兌換2025童玩節1人1次進場。此措施不適用於訂房平台，請旅客直接洽詢旅宿業者。

另外，7、8月暑假期間，超過150間的旅宿、餐飲、農特產及伴手禮商家提供優惠，並舉辦「集卡換好禮」活動，遊客蒐集宜蘭亮點書籤小卡，集滿2張小卡可兌換限量好禮，如「礁溪金泉水嫩金柑面膜」限量1500份；集滿4張小卡並將合照上傳至Facebook粉絲專頁「宜蘭勁好玩」，標註指定活動標籤，可抽住宿券、餐券、套票與伴手禮。

書籤小卡可至烏石港遊客服務中心、礁溪轉運站、棲蘭神木園區、太平山遊樂區、冬山河親水公園、冬山良食農創園區、南方澳進安宮等據點取得。更多活動及遊程資訊，請至相關網頁及「宜蘭勁好玩」粉絲專頁查詢。

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