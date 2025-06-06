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    會考34.6分估可上建中 專家建議志願這樣填

    國中教育會考今（6日）公布成績，台北市私立華興高中校長曾騰瀧分析，今年前段學校錄取分數估和去年差不多，估建中34.8分，北一女33.8分。圖為考生示意圖。（資料照）

    國中教育會考今（6日）公布成績，台北市私立華興高中校長曾騰瀧分析，今年前段學校錄取分數估和去年差不多，估建中34.8分，北一女33.8分。圖為考生示意圖。（資料照）

    2025/06/06 13:04

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國中教育會考今（6日）公布成績，台北市私立華興高中校長曾騰瀧分析，今年前段學校錄取分數估和去年差不多，估建中34.8分，北一女33.8分，師大附中男生33.8分、女生33.6分，成功高中32.6分，中山女中31.6分。他也建議基北區家長，前5志願選填最重要，要包含夢幻、落點以及保險3類型，很有機會金榜題名。

    曾騰瀧表示，今年學生成績分布，國文、自然科A++學生相較去年少一些，其他3科維持差不多，前段學校各校錄取分數跟去年差不多。建國中學錄取分數34.8分，北一女33.8分，師大附中男生33.8分、女生33.6分，成功高中32.6分，中山女中31.6分，松山高中男生31.6、女生30.6分，大同高中30.6分。

    他說，30分以下學校，因今年題目與去年相比，兩科中間偏難、兩科中間偏易、一科難易適中，預估這個區間的學校分數會下滑一些，30至20分學校下滑0至1分，20分以下學校下滑1至2級分。

    他說明，今年國文A++人數較去年少，英、數兩科則差不多，社會比去年略多，自然下降比較多，去年6%多、今年只剩下4%多；總體來看，今年國文、自然的A++人數比去年少一些。

    曾騰瀧提及，今年是第3年寫作測驗採開放性題目，滿級分人數不如以往指定題目多，這對前幾志願學生影響較大，如5科都滿分，寫作就是關鍵。

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