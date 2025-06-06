林保署推「保育共生地」 鼓勵地主打造生物多樣性場域

林保署推出「保育共生地」方案，鼓勵官方與民間共同維護生物多樣性，但不損及經濟與文化發展，讓人與自然共生共榮。（記者吳柏軒攝）

2025/06/06 13:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕農業部林業及自然保育署響應聯合國生物多樣性公約，2030年需30％國土受有效庇護，但受限地主不願將土地劃為自然保護區，為此今（6日）推出「保育共生地」認證方案，廣邀公私單位加入，不損及經濟、社會及文化，也同步與生態共存共榮，預計8月中受理申請，通過者將頒發官方證書。

林保署長林華慶表示，聯合國目標要2030年達「自然正成長」，在生物多樣性公約要求各國在該年需有30％陸域面積受有效庇護；而台灣雖非會員國，但仍願遵循國際趨勢，然而自然保護區的劃設，台灣與各國都多為公有地，因一旦涉及私人土地，不論徵收或價購，都不簡單，另外國際也關注保育也須重視在地居民生活權利與傳統文化。

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林華慶說，為呼應國際OECMs（其他有效保育場域）措施，今正式推出「保育共生地」認證方案，標誌其人類生活、經濟生產與生態保育和諧共生，要引導土地所有者或經營管理者，兼具生物多樣性，拓展保護區以外的實質保育空間，舉例貢寮百年水梯田，水稻收割後仍終年蓄水，讓生物棲息生長，強調地主申請不用麻煩，只要維持保育現況，就有機會通過認證。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，保育共生地沒有國家法令保障，也未列成環評法禁止開發項目，推測是怕阻力，舉例學會推動農田水雉保育，一開始農民也放鞭炮趕鳥，後來發現鳥在田裡下蛋可以領生態給付，又漂亮又吃蟲，慢慢轉變觀念，但農民可能仍不同意田地變成保護區；希望透過林保署的軟性推動，鼓勵更多民間企業、NGO或一般人加入，讓生物多樣性主流化，而學會認養高雄美濃與嘉義布袋的生態據點，也預計申請保育共生地認證。

農業部次長杜文珍表示，希望農民、NGO、企業團體及社區等，都一起來做這件事，讓自然永續不只有在保護區或國有林，而是能擴大到所有人與土地都有機會成為生態保育的一份子。林華慶補充，目前自然保護區逾70萬公頃約佔國土19.5％，但未來龐大的國有林地也有機會納入此方案庇護，已達聯合國2030目標。

林保署保育共生地預計8月15日起開放申請，須備有創立理念與簡介，場域經營概況、土地利用變遷及生物多樣性價值等，後續將由專家團隊評估與現勘，通過將取得官方核發的證明文書，一期5年，經營第3年需繳交管理報告，第5年再度評核，通過繼續認證，優良者得獲獎勵。另，也會針對候選土地進行輔導。

林保署長林華慶強調，保育共生地方案並非法定自然保護區，但希望促進人跟自然與生態共存。（記者吳柏軒攝）

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