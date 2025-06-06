麻將協會掛羊頭賣狗肉 桃市府祭出建築法規

桃園市龜山棋牌協會竟然有學生打麻將，議員黃婉如要求提高管理強度。（黃婉如提供）

2025/06/06 12:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為提升管理強度，將麻將館、橋棋社比照八大行業歸類為「治安顧慮場所」，業者為規避管理，紛紛登記為協會，對於這樣的行為，市府祭出建築法規，只要發現麻將、橋棋協會從事打牌或玩麻將行為，就將建築物使用類別從G類（辦公、服務類）提升為D類（休閒、文教類），業者若未辦理變更，依法可開罰6到30萬元。

市議員黃婉如今質詢時也提到，坊間麻將館掛羊頭賣狗肉的情況比比皆是，她曾經突襲龜山一家棋牌協會，發現竟然有穿著學生服的年少年打麻將，研判應該是學生放學後直接去打麻將；她肯定市府為提升管理強度，將麻將館、橋棋社歸類為「治安顧慮場所」，但新北直接將麻將館、橋棋社歸類為「特定行業場所」，更加強管理強度。

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副市長王明鉅表示，針對有疑慮行業，桃園市採分級管理，分成「治安顧慮場所」、「特定行業場所」，特定行業管理強度較高，還訂定自治條例規定，距離高中以下學校200公尺以上，醫院50公尺以上，經討論後認定麻將館、橋棋社為「治安顧慮場所」，警察局長吳坤旭說，「治安顧慮場所」則是比照八大行業，設置過程需要符合土地使用管制、都市計畫、建築、消防規定，警方可以臨檢。

王明鉅說，新北市並沒有「治安顧慮場所」，對於特定行業管理，僅有「特定行業登記審查作業要點」，但沒有學校、醫院距離限制，也沒有罰則，強度不如桃園「治安顧慮場所」強度高。

都市發展局長江南志表示，建築物之使用類別從A類到I類等九大類，若協會只屬於辦公室性質的G類，如果發現有打麻將、打牌情形，就變成D類中的D1「供低密度使用人口運動休閒之場所」，由於D1對於消防、公共安全要求比較嚴格，業者必須花錢改善，業者若未改善、申報，市府可罰款6到30萬元。

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