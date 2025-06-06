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    北捷公開徵求2職缺年薪破200萬 已超過20人應徵

    北捷遊憩事業股份有限公司公開徵求總經理及營運副總經理，總經理月薪約16至17萬元，副總經理月薪約13至14萬元。（記者林承鴻攝）

    北捷遊憩事業股份有限公司公開徵求總經理及營運副總經理，總經理月薪約16至17萬元，副總經理月薪約13至14萬元。（記者林承鴻攝）

    2025/06/06 12:49

    〔記者林承鴻／台北報導〕北捷遊憩事業股份有限公司公開徵求總經理及營運副總經理，總經理月薪約16至17萬元，副總經理月薪約13至14萬元，截至5日為止，雖已有人於104求職平台應徵，但尚未有完整提交經營計畫的應徵者，藍綠議員關心遊憩公司能否如期找到適當人選。

    北捷遊憩公司由台北捷運公司與台北市政府共同投資成立，受北市府委託經營台北小巨蛋、貓空纜車及兒童新樂園。總經理及副總經理每年有約1個月的年終獎金，另依據個人年度績效及公司盈餘狀況發給考核獎金及績效獎金，全年獎金合計最高4.4個月，年薪皆破200萬，徵選截止日期為6月15日。

    國民黨議員游淑慧擔憂，若總經理及副總經理皆由外部人員擔任，在業務交接以及與議會之間的溝通交流上可能會有適應不良的問題，建議其中1個職位由北捷內部人員轉調，以確保業務順利對接和營運穩定。

    民進黨議員林延鳳表示，萬一沒有尋覓到適合的人才，還是希望寧缺勿濫，擔心代理久了就扶正，變成還是內部的人擔任。

    台北捷運公司總經理黃清信表示，北捷公司主管也可以參加公開遴選，針對外部應徵者對公司及府會運作熟悉度部分，市府會成立遴選小組篩選，人選必須理解公營公司的運作以及議會的溝通與監督文化，會針對各個要項面試報名人選，希望找到適合的經理人。

    黃清信同意高階經理人選應寧缺勿濫，若屆時未能找到適合人選，公司將會採取代理的方式運作，若人員代理期間表現良好、績效佳，亦可考慮轉為正式接任。另遊憩公司績效獎金計算方式與母公司接近，若遊憩公司績效較好，獎金也可能也會比母公司多。

    查看104人力平台資訊，目前北捷遊憩公司總經理及副總經理皆各有超過10人報名，約8成是男性，年齡集中在41到55歲，工作經驗15到20年，學歷科系包括一般商業學類、企業管理相關、大眾傳播學相關、資訊工程相關、機械工程相關等。

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