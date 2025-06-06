台中太平荔枝、蜂蜜上市 荔枝採果、果樹認養超搶手

太平荔枝、蜂蜜上市了！太平區農會今天舉行「太平荔枝節」及「蜜蜂生態食農教育體驗活動」記者會，邀請大家來採果旅行。（記者陳建志攝）

2025/06/06 12:55

〔記者陳建志／台中報導〕又到了台中太平荔枝、蜂蜜上市的季節，太平區農會結合太平區公所、興隆社區、太平區養蜂產銷班第一班等單位，今天舉行「太平荔枝節」及「蜜蜂生態食農教育體驗活動」記者會，為太平荔枝及蜂蜜產業強力行銷，邀請民眾於6月14日至29日暢遊興隆微旅行、荔枝採果趣及體驗蜂業。

太平農會總幹事余文欽表示，太平區荔枝種植面積達600公頃，今年開花期原本花況不錯、蜜源充足，不料3月中旬受到連續低溫及降雨影響，導致授粉著果不理想，尤其山區狀況更明顯，平地則好壞參半，整體收成預估少5成，也因此公告為荔枝天然災害現金救助地區，雖數量有限但農民仍辛勤照料，依然有品質良好的荔枝上市、提供採果。

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余文欽表示，今年太平荔枝預計6月中旬進入盛產期，今年荔枝採果有2種選擇，分別由簡家荔枝園及興隆社區發展協會舉辦。簡家荔枝園採果日期有6月14日、15日、21日、22日、28日、29日，每天有5個梯次費用成人每人200元（可帶回2斤荔枝），3-12歲兒童每人100元（可帶回1斤荔枝）。

興隆社區發展協會則於6月14日、15日舉辦「興隆荔枝微旅行」、「荔枝採果」、「荔枝果樹認養」，其中「荔枝採果＆荔枝樹認養」，每天有4個梯次，費用成人每人200元（可帶回2斤荔枝），3-12歲兒童每人100元（可帶回1斤荔枝），「荔枝果樹認養」則是每棵3500元，保證採收量50台斤。

另外，蜂蜜也是太平的特產，結合太平區養蜂產銷班第一班，共同推出「嗡嗡嗡，我是小蜜蜂」蜜蜂生態食農教育體驗活動，由蜜蜂達人專業解說，帶領大家走入蜜蜂世界，親身體驗取蜂巢片、手挖蜂巢蜜、搖蜜機採蜜、現採花粉、品嚐蜂蜜茶及蜂產品DIY，活動日期有7月6日、12日、13日、19日、20日、26日，共6天，團體可接受，15人可成團，歡迎大家報名。

太平荔枝上市了，預計6月中旬進入盛產期。（記者陳建志攝）

太平荔枝今年受氣候影響雖產量減少，不過品質仍維持不錯。（記者陳建志攝）

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