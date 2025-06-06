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    台東蛇出沒通報增 1至5月捕蛇195件、蛇咬5件

    天氣炎熱，台東進入蛇出沒高峰期。（記者黃明堂攝）

    天氣炎熱，台東進入蛇出沒高峰期。（記者黃明堂攝）

    2025/06/06 12:52

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今年1至5月份通報捕蛇共195件，光上月就96件，另消防局的蛇吻救護通報5件，縣府農業處說，每年5月至10月是蛇類活動最頻繁的時期，近期已進入蛇類出沒高峰，從事戶外活動時務必提高警覺，避免誤觸毒蛇發生意外。目前台東地區最常見的三種劇毒蛇類分別為眼鏡蛇、龜殼花與鎖鏈蛇。

    根據縣政府農業處統計資料，每年在5至10月間的蛇類通報案件明顯增加，光是去年同期便受理565件，佔全年總通報案件約70%，其中8月為最高峰，顯示盛夏期間蛇類活躍程度顯著升高。消防局表示，今年至今，接獲通報被蛇咬傷送醫已有5件，其中2件遭龜殼花咬傷，都在東海岸的東河鄉、1件青竹絲在南迴線，另2件不明蛇類。

    縣府農業處表示，蛇類常棲息於雜草叢生、堆放雜物的區域，尤其在高溫潮濕的天氣條件下，活動範圍會擴大，進入人類生活空間的機會也隨之增加。要減少蛇類出沒及侵入，應注意居家環境整潔，避免堆積雜物，減少老鼠等蛇類食物孳生。另外，民眾從事戶外活動時務必提高警覺，做好防護措施，避免進入草叢或翻動石塊。假如遇見了蛇，不要慌張，要保持冷靜，切勿驚擾或嘗試自行捕捉，應立即撥打縣府1999專線請求專業人員協助處理。

    另外，也提醒民眾，許多蛇類屬於保育類動物，也會食用老鼠維持生態平衡，只是有時不小心誤入民宅，並不建議直接殺害，而是通知專人捕捉野放。若不幸被蛇類咬到，應確認蛇的種類；若是有毒先做緊急處理，將傷口的血儘量擠出，設法減慢有毒血液流自器官，並且儘速將傷者送醫治療。

    縣府再次呼籲，多數蛇類其實並不主動攻擊人類，通常在人類接近或威脅牠們時才會反擊。因此，當與蛇類不期而遇時，採取「不動、不驚、立即通報」三原則，是保護自己與維護生態的最佳方式。

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