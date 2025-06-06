新北啟動10項長短期海外學習計畫 助國小至高中職學子拓展視野

新北市府推出青少年海外留學圓夢計畫，提供國小至高中職學子前往國外拓展視野，並提供全額或部分補助。（記者黃子暘攝）

2025/06/06 12:40

〔記者黃子暘／新北報導〕不少學子想到海外留學，拓展視野，新北市教育局長張明文指出，為助新北學子國際參與，市府推出青少年海外留學圓夢計畫，與國際扶輪社、加拿大高貴林學區及萊姆頓肯特學區等機構合作，啟動10項長短期海外學習計畫，送優秀學子到加拿大、日本、德國、美國、澳洲及墨西哥等地留學，經費部分提供參加的國小至高中職學生全額或部分補助。

今（6）日舉辦「下一站，世界」計畫啟航記者會上，張明文也頒發「新北國際外交YA（Youth Ambassador）大使」證書給即將前往留學的學子，期許學生在國際舞台上展現新北精神，讓世界看見台灣。

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前往加拿大高貴林學區「Terry Fox中學」留學的學生卓孟潔分享，她在國外的必修課職涯課中體會職業平等與社會尊重的理念，鼓勵學弟妹出國前準備好語言學習技能，並抱持積極心態、勇於溝通、擁抱挑戰與文化差異，才能從困難與挑戰中蛻變成長。

樟樹實中資訊科學生吳俊銘剛結束新北技職金手赴英國見學，他分享，自己帶著「太陽能照明檯燈」作品與當地學生交流，不僅在工程設計技術上相互切磋，也嘗試以英語發表創作理念，很開心此次有機會體驗英國高中課程．期許未來能以己身技能回饋社會。

丹鳳高中學生陳沛妤、新店高中學生楊智海即將分別前往美加留學，2人坦言，踏出舒適圈需要勇氣，也擔心能否適應當地的語言、文化差異，但相信只要踏出第一步，就能看見不一樣的風景，也會變得更堅強。

教育局指出，青少年海外留學圓夢計畫涵蓋「學術深耕」、「文化探索」、「產業見習」、「青年領袖」4大類，共10項長短期海外學習計畫，經費部分提供經濟弱勢學生、新二代學生全額補助，部分計劃提供其他學生全額或部分補助，適用對象從國小到高中職學生都有；今年與國際扶輪社等機構合作，出國期間將提供學子輔導老師關懷機制，返國後進行成果分享，打造「學習、陪伴、回饋」的完整留學支持系統，盼從長期留學、短期見學到跨國實作與文化交流，幫助學生開啟屬於自己的國際旅程。

新北市府推出青少年海外留學圓夢計畫，提供國小至高中職學子前往國外拓展視野，並提供全額或部分補助。左起吳俊銘、陳沛妤、張明文、楊智海。（記者黃子暘攝）

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