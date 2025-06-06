不補習也能拿高分 苗縣新住民之子陳偲菲5A9+、寫作六級分

建國國中女學生陳偲菲（中），考取5A9+與寫作六級分的高分，師長皆與有榮焉。（圖由建國國中提供）

2025/06/06 12:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕114年國中教育會考今（6）日公布成績，苗栗縣建國國中5A人數從去年的16人成長至19人，5C人數也從去年的16人降至僅2人。其中，新住民之子陳偲菲，於國三階段沒有補習，全力配合學校課程，自律學習，繳出漂亮成績單，考取5A9+與寫作六級分的高分。

建國國中教務主任許惠珊指出，學校長期針對學生學習弱點進行精準分析，規劃包括晚自習、週末營隊、週日自習等學習機制，並特別安排全國名師舉辦大師講座，強化學生觀念與應試策略。此外，家長會與熱心家長更在課後陪伴學生、提供點心與情緒支持，營造出正向學習氛圍。

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校方表示，今年表現優異的學生中，除有張庭臻考取5A10+，另有陳偲菲考取5A9+與寫作六級分的高分；陳偲菲的母親來自菲律賓、父親是台灣人，從小在台灣長大的她，曾因膚色黝黑而感到迷惘，但在師長與家人鼓勵下，逐步建立自信，於九年級階段沒有補習，全力配合學校課程，自律學習，最終交出一張漂亮的成績單。陳偲菲表示，未來想成為一名工程師，「因為我想解決問題、創造未來」。

校長方麗萍表示，建國國中近年持續推動學力提升計畫，強調「課程紮實、師資多元、學生適性」，並導入數位學習、差異化教學等創新方法。並強調學校不只關注頂尖學生的表現，更重視每一位孩子的進步，將持續精進教學與輔導，協助學生勇敢面對挑戰、發掘潛能。

114年國中教育會考今（6）日公布成績，苗栗縣建國國中5A人數從去年的16人成長至19人。（圖由建國國中提供）

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