菲律賓海面低壓發展明顯！ 下週二可能發展成今年首颱
菲律賓附近有熱帶擾動。（圖由氣象署提供）
〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（6日）預報，菲律賓附近是大低壓帶，目前海面低壓發展明顯，週日、下週一（8日、9日）可能發展成熱帶性低氣壓，不排除下週二（10日）可能變成颱風，但未來強度和路徑仍得觀察，至少得變成熱帶性低氣壓之後才能比較確定。
氣象署預報員黃恩鴻表示，今天起到下週一的天氣都很類似，中南部地區及澎湖有零星短暫陣雨，其它地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。
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「但下週二、三可能是轉變期，要留意熱帶系統的影響」，黃恩鴻表示，目前初步預測下週三起到週四可能會因低氣壓接近，北部和東半部轉為局部短暫陣雨的天氣，再之後的天氣就要看熱帶系統強度影響。
今年至今仍沒有颱風形成、甚至連熱低壓都沒有。黃恩鴻指出，目前看起來菲律賓附近是大低壓帶，海面低壓發展很明顯，週日到下週一可能發展變成熱帶性低氣壓（TD），不排除下週二可能變成颱風，但他強調，目前講未來會怎樣影響台灣都還太早，不管是熱低壓或是颱風，未來路徑和強度如何，至少得等到熱帶擾動變成熱帶性低氣壓（TD）之後，才會比較明顯。
未來降雨狀況。（圖由氣象署提供）
近期天氣狀況。（圖由氣象署提供）