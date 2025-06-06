高鐵便當8年來首度改款 7月起雞肉飯、排骨飯與杏鮑菇上市

高鐵公司今天宣布，推出全新改款高鐵便當。（記者吳亮儀攝）

2025/06/06 11:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵便當大改款！高鐵公司今天（6日）在鐵路便當節發表即將在7月1日上市的新款便當，包括「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」、「古早味肉燥排骨飯」及「三杯杏鮑菇佐燕麥飯」，民眾在鐵路便當節可搶先購買嘗鮮，實際改款邊當預計在7月1日起在高鐵午、晚餐時段才會在高鐵車站和列車上全面上市。

高鐵公司表示，這次便當改款是自2017年首度變動，以台灣小吃作為新款便當的特色，總共推出3款「高鐵便當」包括，嘉義風味的雞肉飯搭配櫻花蝦金瓜炊粉、經典款便當「古早味肉燥排骨飯」、也有為素食旅客特別準備「三杯杏鮑菇佐燕麥飯」。

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高鐵公司表示，新款「高鐵便當」仍由高雄空廚製作，不僅衛生、安全有保障，同時也沿用少油低鹽的烹調風格，以及新鮮的台灣在地食材，並搭配全新大富翁主題的盒蓋設計。3款新便當預計自7月1日起在午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市，每個售價120元。

「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」以雙主食方式呈現，鮮嫩雞肉手撕成絲、淋上秘製油蔥醬，搭配在地小農栽種的南瓜，炒出金黃色的炊粉，並鋪上屏東東港鮮味十足的櫻花蝦；經典口味「古早味肉燥排骨飯」則是嚴選國產去骨里肌肉，以鹹香醃料滷製，佐以特製肉燥；專為素食旅客準備的「三杯杏鮑菇佐燕麥飯」，則以台灣在地生產杏鮑菇，加入麻油薑片與九層塔翻炒出三杯風味，健康無負擔的蔬食風潮。

第10屆「鐵路便當節」今天起到本月9日在台北車站大廳登場，想要提前品嘗全新「高鐵便當」的旅客，可在便當節期間前往高鐵攤位選購，現場還可享優惠價100元，並加贈高鐵瓶裝水乙瓶；此外，現場還可買到「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品福袋（每個750元），以及多樣高鐵紀念商品，搭配高鐵便當一起購買再享優惠價，數量有限、售完為止。

高鐵公司表示，便當節期間在高鐵攤位購買便當或聯名商品，當日發票累計滿400元，即可獲得1次抽獎機會，滿800元獲得2次抽獎機會，以此類推，就有機會抽中高鐵免費乘車票兌換券、高鐵聯名手機掛繩、高鐵黑色腰包等好禮。

高鐵公司攤位可購買周邊商品。（記者吳亮儀攝）

台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當，7月1日上市販售。（高鐵公司提供）

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